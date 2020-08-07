Зеленский собирает Раду, чтобы поднять зарплаты

Президент Владимир Зеленский 6 августа внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5000 грн в этом году.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает пресс-служба ОП.

"Сегодня (6 августа) президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5000 грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", — отметила она на брифинге.

При этом она пояснила, что, согласно предлагаемым изменениям в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга.

Замглавы Офиса президента отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

Ковалив также напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6000 грн и 6500 грн.

На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года, подчеркнули на Банковой.

Напомним, 29 июля Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие 3 года.