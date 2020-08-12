Раде предложили не признавать выборы в Беларуси: что об этом думают во фракциях

Лидер межфракционного депутатского объединения (МДО) "За демократическую Беларусь", народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборы президента Республики Беларусь.

И хотя документ на сайте ВР еще не появился, корреспонденты Delo.ua выяснили, готовы ли за него голосовать фракции.

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Межфракционное объединение было создано еще в начале июля и в него вошли нардепы сразу из нескольких фракций и групп ("Европейская солидарность", "Голос", группа "За будущее"), а также несколько внефракционных депутатов. При этом костяк МДО составляют именно парламентарии из "ЕС" — сам Гончаренко, Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Андрей Парубий, Степан Кубив и Ахтем Чигойз. Очевидно, что представители политический силы пятого президента Петра Порошенко в большинство своем поддержат инициативу своего коллеги.

Этот факт, в комментарии Delo.ua, подтвердил представитель фракции, народный депутат Владимир Арьев. Он объяснил, что его подписи нет под этим документом чисто по техническим причинам. "Это произошло из-за системы электронного документооборота — в тот день (вторник, 11 августа — Delo.ua) у меня к ней, почему-то, не было доступа. А подписать всем, согласно пояснениям Министерства юстиции, нужно на протяжении одного календарного дня. Поэтому я просто физически не смог туда добраться. Но я должен сказать, что наша фракция еще не собиралась для обсуждения этой инициативы, но, насколько я понимаю, с учетом того, что происходит — большинство фракции не может иметь другой позиции", — рассказал он нам.

Не сомневается в этом и сам автор постановления Алексей Гончаренко. В разговоре с нашим корреспондентом он отметил, что среди авторов постановления больше всего депутатов от "ЕС" (четверо), а на втором месте фракция — "Голос". Он не сомневается, что его фракция поддержит его точку зрения и напоминает, что ранее она выступила с заявление, в котором осудила насилие в соседней стране. При этом Гончаренко пока не готов сказать, удастся ли собрать внеочередное заседание для рассмотрения этого вопрос.

"Это полностью в руках монобольшинства. Я с общался с его представителями и они планируют сессию на 25 августа. Я говорил, что это надо обязательно включать. Но я не знаю, какое решение они примут. При этом я нахожусь в коммуникации с группами "За демократическую Беларусь" в польском и литовском сеймах. Я им передавал этот текст и вот он сейчас там находится на рассмотрении. Наши группы стремятся к тому, чтобы все три парламента приняли подобное решение", — подчеркнул нардеп.

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Однако, по словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, давать такую оценку событиям в соседней стране уполномочен только президент Владимир Зеленский на основании информации, подготовленной министерством иностранных дел.

"Признавать или не признавать выборы — это прерогатива президента Украины, которому готовит информацию министерство иностранных дел. Верховная Рада, конечно, в рамках межпарламентского сотрудничества выполняет некоторые функции и определяет основы внешней политики, принимает соответствующие законопроекты. Но именно такие решения и такая оценка — исключительно право и обязанность президента Украины и соответствующего министерства", — сказала Кравчук.

По ее словам, фракция "Слуги народа" проект постановления Гончаренко еще не обсуждала. В то же время официальная позиция депутатов относительно событий в Беларуси уже было обнародована: они выразили поддержку стремлению белорусов к демократическому избирательному процессу и призвали власть Беларуси обеспечить право граждан на мирный протест и как можно быстрее предоставить им достоверную информацию относительно сообщений про нарушения в ходе выборов.

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Глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудик у себя на странице в Facebook отметила — граждане Беларуси имеют право избирать власть самостоятельно. "Выборы в демократической стране должны проводиться честно, прозрачно и свободно. Они должны заканчиваться честным подсчетом голосов. И ни одно государство не имеет права влиять на ход выборов и их результаты. Граждане Беларуси не получили возможности выбирать свою власть. Вместо соревнования власти и оппозиции — вмешательств Кремля и нападение силовиков на мирных протестующих. Мы призываем власти Беларуси прекратить нападения на мирных протестующих и обеспечить проведение честных, прозрачных демократических выборов в стране. Мы призываем всех — уважать право белорусов выбирать, как они хотят жить, развиваться в своем суверенном государстве", - подчеркнула она.

На вопрос корреспондентов Delo.ua о том, будет ли фракция поддерживать проект постановления Гончаренко, в "Голосе" взяли тайм-аут для формирования четкой позиции. Паузу в оценке этой инициативы взяли и в "Батькивщине", хотя стоит отметить, что на официальных ресурсах партии или фракции нет сообщений о последних событиях в Беларуси.

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Представительница депутатской группы "За будущее" Анна Скороход не стала брать на себя ответственность за выбор своих коллег по группе, однако о своей позиции корреспонденту Delo.ua рассказала: "Я с этим (позицией Алексея Гончаренко — Delo.ua) не согласна. У меня в Беларуси живет огромное количество родственников и они голосовали за Лукашенко. Если парламент соберется на внеочередное заседания по этому вопросу я за него голосовать не будут".

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" заняли наиболее жесткую позицию — все народные депутаты из это фракции не будут поддерживать постановление. Об этом нам в комментарии заявил нардеп Илья Кива. "Вся моя фракция, партия и лидер на следующий день после выборов и официального результата поздравили действующего президента Александр Лукашенко с победой. Сегодня Белоруссия всячески будет расшатываться проевропейскими и проамериканскими силами для свержения и переворота власти, получения контроля и превращения еще одного суверенного государства в сырьевую колонию. Вот моя официальная позиция и это не только моя позиция — это позиция второй по численности парламентской фракции", — подчеркнул он

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Напомним, что согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси (состоялись 9 августа), действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,90%. В то же время, в белорусских Telegram-каналах появились фото протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

Тем временем жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, уже несколько дней подряд собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

Так, по официальным данным Министерства внутренних дел Беларуси, только в ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. В общей сложности за три дня было задержано около 6 тысяч человек, за медицинской помощью обратился 51 гражданин, а со стороны силовиков пострадали 14 человек.

Дарья Нинько и Илья Требор, специально для Delo.ua