Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире", — говорится в сообщении.

Указано, что в июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1%. Динамика базовой инфляции была сдержанной. Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа, которое отражает тенденции мировых рынков, уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания.

Согласно прогнозу Нацбанка, дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.

"Показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о дальнейшем восстановление потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы. Мягкая монетарная политика Национального банка и фискальные стимулы правительства для экономики, в частности, изменение социальных стандартов, поддержат этот тренд", -отметили в НБУ.

При этом основным предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сотрудничество с Фондом важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов. Деньги от них будут направлены как на финансирование противоэпидемических мероприятий, так и на инфраструктурные проекты, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", — рассчитывают в регуляторе.

В то же время ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиления карантинных мероприятий.

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%. Содержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике", — заявили в НБУ.

Как отмечается, предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться в динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях.

Продолжается также удешевление кредитных ресурсов. К тому же Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования, а также работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Это должно поддержать тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения.

Указано, что дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть, прежде всего, от развития ситуации с распространением COVID-19.

"В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена ​​на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления", — доложили в НБУ.

Также отмечается, что на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики.

Ранее в НБУ заявили, что вслед за снижением ставок по депозитам в Украине будут снижаться также ставки и по кредитам.