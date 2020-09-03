Валютный рынок ожидает решения НБУ по учетной ставке. Оно может резко изменить курс

Банкиры и аналитики рынка в своем большинстве склонны думать, что НБУ, вероятнее всего, сохранит учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

"Если ставка все же изменится, то это может оказать сильное влияние на рынок", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Тем временем, 2 сентября национальная украинская валюта вновь "сдала позиции" доллару, но отыгралась на евро. На валютном рынке доллар за день вырос с утренних 27,575/27,595 грн/доллар до 27,645/27,675 грн/доллар к концу дня, евро упал — с 32,8170/32,8380 грн/евро до 32,7067/32,7422 грн/евро.

"Падение курса единой европейской валюты против гривни отражает текущие мировые тенденции на укрепление доллара и ослабление евро", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Аналитик отмечает, что торги на межбанковских торгах 2 сентября шли на средних объемах. "Основные продавцы валюты после возмещения НДС на рынок не выходили, НБУ тоже не вмешивался", — говорит он.

В четверг, 3 сентября на межбанковском валютном рынке курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со вчерашним днем, вырос в покупке на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. Курс 27,68/27,70 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 4 копейки, в продаже — на 5 копеек. 3 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,6679/32,6974 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,55-27,80 грн/доллар, по евро — 32,40-32,95 грн/евро.

"Курс доллар/гривня ожидается в торговом диапазоне 27,40-27,75 грн/доллар. В случае дальнейшего роста доллара США к психологически важной отметке 28,00 грн/доллар возможен выход НБУ с продажей валюты. Курс евро/гривня остается в ценовом коридоре 32,35-33,15 грн/евро", — говорит Андрей Гойлов. Он отмечает, что на мировых рынках индекс доллара начал рост от минимумов мая 2018 года. Курс евро/доллар после обновления максимума двухлетней давности упал до отметки в 1,1820.

В свою очередь НБУ в четверг, 3 сентября, по сравнению со средой, 2 сентября, удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 4 копейки — с 27,6049 грн/доллар до 27,6428 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 3 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,6428 грн;

✅ 1 евро — 32,7996 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,365 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,9059 грн.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,65 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,69 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 27,60 грн/доллар, продавали по курсу 27,63 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,52/32,63 грн/евро. В среду утром евро покупали дороже на 13 копеек, продавали дороже на 12 копеек. Курс был 32,65/32,75 грн/евро.