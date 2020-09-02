Тревожное спокойствие: стабильность гривни могут пошатнуть несколько факторов

Первый день сентября на валютном рынке прошел спокойно — доллар за день вырос лишь на 4 копейки — с утренних 27,535/27,555 грн/доллар до 27,575/27,595 грн/доллар к концу дня, евро — с утренних 32,98/33,00 грн/евро до 33,02/33,03 грн/евро.

В среду, 2 сентября на межбанковском валютном рынке курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с первым днем ​​сентября, не изменился — открылся курсом 27,575/27,595 грн за доллар.

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Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже на 20 копеек. 2 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,81/32,83 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,45-27,70 грн/доллар, по евро — 32,50-33,05 грн/евро.

"Такая динамика наблюдается после того, как Украина накануне погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов, а также 400 млн процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время аналитик отмечает, что уже сегодня необходимо погасить не менее большую сумму гривневых ОВГЗ, и ожидание поступления гривны на счета будет давить на курс.

Отметим, остаток валютных платежей по государственному долгу к концу года составляет около 1,6 млрд долларов.

Позитивной новостью для гривны Шевчишин считает заявление "Нафтогаза" о том, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах — более 24 млрд кубометров. И этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 млрд кубометров.

"Вчерашнее размещение ОВГЗ также будет отыгрываться рынком. Так, накануне Минфин разместил годовые облигации на 2,8 млрд гривен под 9,29%, что на 0,09 п.п. выше последнего привлечения с аналогичным сроком", — говорит аналитик.

Также, уже 3 сентября НБУ примет решение по учетной ставке. По мнению Шевчишина, если ставка изменится, то это может оказать сильное влияние на рынок.

Усиливает опасения удара по деловой активности в стране, с точки зрения аналитика, и рекордные заражения Covid19, летальность и загруженность больниц.

Повышение минимальной зарплаты, по наблюдениям Шевчишина, пока еще не отразилось на рынке, поскольку ликвидность не вышла на валютные площадки.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит торговаться в нешироком диапазоне — 27,55-27,65 гривен за доллар. В целом сохраняем девальвационные ожидания", — говорит Шевчишин.

В среду, 2 сентября, НБУ по сравнению с первым днем осени, вторником, 1 сентября удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару более чем на 4 копейки — с 27,5618 грн / доллар до 27,6049 грн / доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 2 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,6049 грн;

✅ 1 евро — 33,0721 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,4169 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,1603 грн.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,63 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 27,56 грн/доллар, продавали по курсу 27,60 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,65/32,75 грн/евро. Во вторник утром евро покупали по такому же курсу, продавали дороже на 5 копеек. Курс был 32,65/32,80 грн/евро.