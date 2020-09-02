Финансы 1 час назад

Минфин за день погасил более $2 млрд долгов по еврооблигациям

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

1 сентября Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Общая сумма платежа составила более $2 млрд, в том числе $1,69 млрд погашение еврооблигаций и $0,40 млрд процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020 — 2027 годах.

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К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд.

В Минфине напомнили, что выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд состоялся ​​в 2015 — 2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

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В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций.

В августе 2020 года Минфин провел дополнительное размещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму $0,33 млрд, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупам на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.

Напомним, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили деньги в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% — в иностранных валютах.

Ранее Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

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