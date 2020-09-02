Новый рекорд: в Украине зафиксировано 2495 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 2 сентября в Украине зарегистрировано 125 тысяч 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 656 летальных, 58 тысяч 817 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 495 новых случаев. С начала пандемии проведено 1 млн 597 тысяч 707 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1 тысяча 15 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4109 случаев;

Волынская область — 5589 случаев;

Днепропетровская область — 2454 случая;

Донецкая область — 1505 случаев;

Житомирская область — 3442 случая;

Закарпатская область — 7697 случаев;

Запорожская область — 1657 случаев;

Ивано-Франковская область — 9522 случая;

Кировоградская область — 826 случаев;

Город Киев — 13878 случаев;

Киевская область — 5842 случая;

Львовская область — 14 907 случаев;

Луганская область — 346 случаев;

Николаевская область — 1320 случаев;

Одесская область — 7697 случаев;

Полтавская область — 832 случая;

Ровенская область — 9396 случаев;

Сумская область — 1571 случай;

Тернопольськая область — 6395 случаев;

Харковская область — 9640 случаев;

Херсонская область — 424 случая;

Хмельницкая область — 2630 случаев;

Черновицкая область — 10 487 случаев;

Черкасская область — 1642 случая;

Черниговская область — 1990 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 сентября, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 678 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 186 тысяч 709 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 тысячи 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тысячи 605 летальных, а 57 тысяч 802 пациента выздоровели.