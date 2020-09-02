Новый рекорд: в Украине зафиксировано 2495 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 2 сентября в Украине зарегистрировано 125 тысяч 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 656 летальных, 58 тысяч 817 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 495 новых случаев. С начала пандемии проведено 1 млн 597 тысяч 707 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1 тысяча 15 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4109 случаев;
Волынская область — 5589 случаев;
Днепропетровская область — 2454 случая;
Донецкая область — 1505 случаев;
Житомирская область — 3442 случая;
Закарпатская область — 7697 случаев;
Запорожская область — 1657 случаев;
Ивано-Франковская область — 9522 случая;
Кировоградская область — 826 случаев;
Город Киев — 13878 случаев;
Киевская область — 5842 случая;
Львовская область — 14 907 случаев;
Луганская область — 346 случаев;
Николаевская область — 1320 случаев;
Одесская область — 7697 случаев;
Полтавская область — 832 случая;
Ровенская область — 9396 случаев;
Сумская область — 1571 случай;
Тернопольськая область — 6395 случаев;
Харковская область — 9640 случаев;
Херсонская область — 424 случая;
Хмельницкая область — 2630 случаев;
Черновицкая область — 10 487 случаев;
Черкасская область — 1642 случая;
Черниговская область — 1990 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 сентября, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 678 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 186 тысяч 709 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 тысячи 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тысячи 605 летальных, а 57 тысяч 802 пациента выздоровели.