За сутки в Украине обнаружено 2 тысячи 88 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 09:00 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 тысячи 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тысячи 605 летальных, а 57 тысяч 802 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 88 новых случаев, 48 человек умерли, 688 выздоровели. С начала пандемии проведено 1 млн 506 тысяч 655 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего за сутки выздоровели 688 пациентов.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4 044 случая;
Волинская область — 5 523 случая;
Днепропетровская область — 2 398 случаев;
Донецкая область — 1 448 случаев;
Житомирская область — 3 382 случая;
Закарпатская область — 7 600 случаев;
Запорожская область — 1 627 случаев;
Ивано-Франковская область — 9 348 случаев;
Кировоградская область — 816 случаев;
город Киев — 13 546 случаев;
Киевская область — 5 755 случаев;
Львовская область — 14 703 случая;
Луганская область — 320 случаев;
Николаевская область — 1 284 случая;
Одесская область — 7 494 случая;
Полтавская область — 808 случаев;
Ровенская область — 9 269 случаев;
Сумская область — 1 532 случая;
Тернопольская область — 6 194 случая;
Харьковская область — 9 338 случаев;
Херсонская область — 400 случаев;
Хмельницкая область — 2 519 случаев;
Черновицкая область — 10 420 случаев;
Черкасская область — 1 594 случая;
Черниговская область — 1 941 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 сентября 2020 в ЦОЗ поступило 2 тысячи 379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 тысячи 31 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 31 августа, в Украине было 121 тысяча 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57 тысяч 114 пациентов выздоровели.