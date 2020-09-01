За сутки в Украине обнаружено 2 тысячи 88 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 09:00 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 тысячи 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тысячи 605 летальных, а 57 тысяч 802 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 88 новых случаев, 48 человек умерли, 688 выздоровели. С начала пандемии проведено 1 млн 506 тысяч 655 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего за сутки выздоровели 688 пациентов.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4 044 случая;

Волинская область — 5 523 случая;

Днепропетровская область — 2 398 случаев;

Донецкая область — 1 448 случаев;

Житомирская область — 3 382 случая;

Закарпатская область — 7 600 случаев;

Запорожская область — 1 627 случаев;

Ивано-Франковская область — 9 348 случаев;

Кировоградская область — 816 случаев;

город Киев — 13 546 случаев;

Киевская область — 5 755 случаев;

Львовская область — 14 703 случая;

Луганская область — 320 случаев;

Николаевская область — 1 284 случая;

Одесская область — 7 494 случая;

Полтавская область — 808 случаев;

Ровенская область — 9 269 случаев;

Сумская область — 1 532 случая;

Тернопольская область — 6 194 случая;

Харьковская область — 9 338 случаев;

Херсонская область — 400 случаев;

Хмельницкая область — 2 519 случаев;

Черновицкая область — 10 420 случаев;

Черкасская область — 1 594 случая;

Черниговская область — 1 941 случай.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 сентября 2020 в ЦОЗ поступило 2 тысячи 379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 тысячи 31 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 31 августа, в Украине было 121 тысяча 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57 тысяч 114 пациентов выздоровели.