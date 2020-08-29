Украина продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 9:00 29 августа в Украине зарегистрировано 116 тысяч 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 492 летальных и 56 тысяч 138 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 2 тысячи 481 новый случай. С начала пандемии проведено 1 млн 516 тысяч 712 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Всего за сутки выздоровели 1 тысяча 55 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 872 случая;
Волынская область — 5 370 случаев;
Днепропетровская область — 2 236 случаев;
Донецкая область — 1 369 случаев;
Житомирская область — 3 155 случаев;
Закарпатская область — 7 385 случаев;
Запорожская область — 1 520 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 843 случая;
Кировоградская область — 795 случаев;
город Киев — 12 984 случая;
Киевская область — 5 489 случаев;
Львовская область — 14 168 случаев;
Луганская область — 295 случаев;
Николаевская область — 1 118 случаев;
Одесская область — 6 921 случай;
Полтавская область — 738 случаев;
Ровенская область — 9 019 случаев;
Сумская область — 1 398 случаев;
Тернопольская область — 5 705 случаев;
Харьковская область — 8 691 случай;
Херсонская область — 386 случаев;
Хмельницкая область — 2 297 случаев;
Черновицкая область — 9 997 случаев;
Черкасская область — 1 482 случая;
Черниговская область — 745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 августа 2020 года, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 808 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 177 тысяч 431 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 28 августа, в Украине зарегистрировано 114 тысяч 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 451 летальный, 55 тысяч 83 пациента выздоровели.