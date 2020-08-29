Украина продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 9:00 29 августа в Украине зарегистрировано 116 тысяч 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 492 летальных и 56 тысяч 138 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 2 тысячи 481 новый случай. С начала пандемии проведено 1 млн 516 тысяч 712 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Всего за сутки выздоровели 1 тысяча 55 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 872 случая;

Волынская область — 5 370 случаев;

Днепропетровская область — 2 236 случаев;

Донецкая область — 1 369 случаев;

Житомирская область — 3 155 случаев;

Закарпатская область — 7 385 случаев;

Запорожская область — 1 520 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 843 случая;

Кировоградская область — 795 случаев;

город Киев — 12 984 случая;

Киевская область — 5 489 случаев;

Львовская область — 14 168 случаев;

Луганская область — 295 случаев;

Николаевская область — 1 118 случаев;

Одесская область — 6 921 случай;

Полтавская область — 738 случаев;

Ровенская область — 9 019 случаев;

Сумская область — 1 398 случаев;

Тернопольская область — 5 705 случаев;

Харьковская область — 8 691 случай;

Херсонская область — 386 случаев;

Хмельницкая область — 2 297 случаев;

Черновицкая область — 9 997 случаев;

Черкасская область — 1 482 случая;

Черниговская область — 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 августа 2020 года, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 808 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 177 тысяч 431 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 28 августа, в Украине зарегистрировано 114 тысяч 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 451 летальный, 55 тысяч 83 пациента выздоровели.