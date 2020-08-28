В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 09:00 28 августа, в Украине зарегистрировано 114 тысяч 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 451 летальный, 55 тысяч 83 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 438 новых случаев. С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 494 тысячи 243 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 800 случаев;
Волынская область — 5 320 случаев;
Днепропетровская область — 2 162 случая;
Донецкая область — 1 318 случаев;
Житомирская область — 3 063 случая;
Закарпатская область — 7 302 случая;
Запорожская область — 1 487 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 661 случай;
Кировоградская область — 790 случаев;
город Киев — 12 719 случаев;
Киевская область — 5 397 случаев;
Львовская область — 13 978 случаев;
Луганская область — 274 случая;
Николаевская область — 1 077 случаев;
Одесская область — 6 751 случай;
Полтавская область — 705 случаев;
Ровенская область — 8 921 случай;
Сумская область — 1 361 случай;
Тернопольская область — 5 478 случаев;
Харьковская область — 8 444 случая;
Херсонская область — 374 случая;
Хмельницкая область — 2 194 случая;
Черновицкая область — 9 855 случаев;
Черкасская область — 1 390 случаев;
Черниговская область — 1 676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 августа, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 174 тысячи 623 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 27 августа, в Украине было 112 тысяч 59 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54 тысячи 217 пациентов выздоровели.