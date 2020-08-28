В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 09:00 28 августа, в Украине зарегистрировано 114 тысяч 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 451 летальный, 55 тысяч 83 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 438 новых случаев. С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 494 тысячи 243 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 800 случаев;

Волынская область — 5 320 случаев;

Днепропетровская область — 2 162 случая;

Донецкая область — 1 318 случаев;

Житомирская область — 3 063 случая;

Закарпатская область — 7 302 случая;

Запорожская область — 1 487 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 661 случай;

Кировоградская область — 790 случаев;

город Киев — 12 719 случаев;

Киевская область — 5 397 случаев;

Львовская область — 13 978 случаев;

Луганская область — 274 случая;

Николаевская область — 1 077 случаев;

Одесская область — 6 751 случай;

Полтавская область — 705 случаев;

Ровенская область — 8 921 случай;

Сумская область — 1 361 случай;

Тернопольская область — 5 478 случаев;

Харьковская область — 8 444 случая;

Херсонская область — 374 случая;

Хмельницкая область — 2 194 случая;

Черновицкая область — 9 855 случаев;

Черкасская область — 1 390 случаев;

Черниговская область — 1 676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 августа, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 174 тысячи 623 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 27 августа, в Украине было 112 тысяч 59 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54 тысячи 217 пациентов выздоровели.