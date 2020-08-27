В Украине за сутки подтвердили почти 2000 новых случаев коронавируса, 49 человек умерли

По состоянию на 9:00 четверга, 27 августа, в Украине было 112 тысяч 59 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54 тысячи 217 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1974 новых случая коронавируса, 763 пациента выздоровели, а 49 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 472 тысячи 736 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3736 случаев;
Волынская область — 5268 случаев;
Днепропетровская область — 2095 случаев;
Донецкая область — 1278 случаев;
Житомирская область — 2998 случаев;
Закарпатская область — 7225 случаев;
Запорожская область — 1454 случая;
Ивано-Франковская область — 8485 случаев;
Кировоградская область — 780 случаев;
город Киев — 12 468 случаев;
Киевская область — 5305 случаев;
Львовская область — 13 763 случая;
Луганская область — 264 случая;
Николаевская область — 1040 случаев;
Одесская область — 6537 случаев;
Полтавская область — 695 случаев;
Ровенская область — 8818 случаев;
Сумская область — 1302 случая;
Тернопольская область — 5245 случаев;
Харьковская область — 8202 случая;
Херсонская область — 363 случая;
Хмельницкая область — 2102 случая;
Черновицкая область — 9700 случаев;
Черкасская область — 1318 случаев;
Черниговская область — 1618 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 августа в Центр поступило 2521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 171 тысяча 811 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19.