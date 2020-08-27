В Украине за сутки подтвердили почти 2000 новых случаев коронавируса, 49 человек умерли

По состоянию на 9:00 четверга, 27 августа, в Украине было 112 тысяч 59 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54 тысячи 217 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1974 новых случая коронавируса, 763 пациента выздоровели, а 49 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что всего было проведено 1 млн 472 тысячи 736 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3736 случаев;

Волынская область — 5268 случаев;

Днепропетровская область — 2095 случаев;

Донецкая область — 1278 случаев;

Житомирская область — 2998 случаев;

Закарпатская область — 7225 случаев;

Запорожская область — 1454 случая;

Ивано-Франковская область — 8485 случаев;

Кировоградская область — 780 случаев;

город Киев — 12 468 случаев;

Киевская область — 5305 случаев;

Львовская область — 13 763 случая;

Луганская область — 264 случая;

Николаевская область — 1040 случаев;

Одесская область — 6537 случаев;

Полтавская область — 695 случаев;

Ровенская область — 8818 случаев;

Сумская область — 1302 случая;

Тернопольская область — 5245 случаев;

Харьковская область — 8202 случая;

Херсонская область — 363 случая;

Хмельницкая область — 2102 случая;

Черновицкая область — 9700 случаев;

Черкасская область — 1318 случаев;

Черниговская область — 1618 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 августа в Центр поступило 2521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 171 тысяча 811 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19.