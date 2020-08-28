Политика 6 часов назад

Кабмин не планирует повторно вводить жесткий локдаун — Шмыгаль

В случае второй волны распространения коронавируса, правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения в Украине жесткого локдауна.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает пресс-служба компании.

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По словам премьера, правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса.

При этом, Шмыгаль отметил, что Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

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Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин на два месяца, до 1 ноября.

Кроме этого, 27 августа правительство на внеочередном заседании досрочно ввело запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 09:00 28 августа, в Украине зарегистрировано 114 тысяч 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 451 летальный, 55 тысяч 83 пациента выздоровели.

По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 438 новых случаев.

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