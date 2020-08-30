Коронавирусом заболел нардеп от "Слуги народа" Чернявский (ВИДЕО)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом.

У нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию и сейчас он находится в больнице, сообщил сам парламентарий в видеообращении в Facebook.

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"Друзья, COVID-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет... Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", — отметил нардеп на видео.

При этом Чернявский рассказал о своих симптомах. По его словам, чувствовал он себя как при обычном ОРВИ: у него была слабость, ломота, температура 37.

Парламентарий также призвал при первых симптомах болезни обращаться к врачам и делать тесты.

Напомним, состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука.

До этого коронавирус диагностировали у жены президента Елены Зеленской, которая уже выздоровела.