В Украине за сутки зафиксировали 2141 новый случай коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 31 августа, в Украине было 121 тысяча 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57 тысяч 114 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2141 новый случай коронавируса, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 млн 550 тысяч 280 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3993 случая;

Волынская область — 5471 случай;

Днепропетровская область — 2349 случаев;

Донецкая область — 1418 случаев;

Житомирская область — 3302 случая;

Закарпатская область — 7516 случаев;

Запорожская область — 1596 случаев;

Ивано-Франковская область — 9179 случаев;

Кировоградская область — 814 случаев;

город Киев — 13370 случаев;

Киевская область — 5669 случаев;

Львовская область — 14 510 случаев;

Луганская область — 315 случаев;

Николаевская область — 1252 случая;

Одесская область — 7283 случая;

Полтавская область — 789 случаев;

Ровенская область — 9182 случая;

Сумская область — 1470 случаев;

Тернопольская область — 6014 случаев;

Харьковская область — 9076 случаев;

Херсонская область — 396 случаев;

Хмельницкая область — 2481 случай;

Черновицкая область — 10 303 случаи;

Черкасская область — 1573 случая;

Черниговская область — 1894 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 августа в Центр поступило 2021 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 181 тысяча 652 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее стало известно, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом. В частности, у нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию и сейчас он находится в больнице.