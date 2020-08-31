В Украине за сутки зафиксировали 2141 новый случай коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 31 августа, в Украине было 121 тысяча 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57 тысяч 114 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2141 новый случай коронавируса, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 550 тысяч 280 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3993 случая;
Волынская область — 5471 случай;
Днепропетровская область — 2349 случаев;
Донецкая область — 1418 случаев;
Житомирская область — 3302 случая;
Закарпатская область — 7516 случаев;
Запорожская область — 1596 случаев;
Ивано-Франковская область — 9179 случаев;
Кировоградская область — 814 случаев;
город Киев — 13370 случаев;
Киевская область — 5669 случаев;
Львовская область — 14 510 случаев;
Луганская область — 315 случаев;
Николаевская область — 1252 случая;
Одесская область — 7283 случая;
Полтавская область — 789 случаев;
Ровенская область — 9182 случая;
Сумская область — 1470 случаев;
Тернопольская область — 6014 случаев;
Харьковская область — 9076 случаев;
Херсонская область — 396 случаев;
Хмельницкая область — 2481 случай;
Черновицкая область — 10 303 случаи;
Черкасская область — 1573 случая;
Черниговская область — 1894 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 августа в Центр поступило 2021 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 181 тысяча 652 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее стало известно, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом. В частности, у нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию и сейчас он находится в больнице.