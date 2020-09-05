Агентство Fitch сохранило рейтинг Украины на уровне "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом, передает "Интерфакс-Украина".

"Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавирусом шока, а также историю международной поддержки", — отмечают в агентстве.

При этом, как информирует Fitch, сильным сторонам противопоставляются низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов, уязвимый, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления.

"Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014-2015 годов", — говорится в сообщении.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в фискальном финансировании на 2020 год в размере $23,5 млрд США. Агентство ожидает выделения в этом году еще одного транша по программе stand by МВФ ($0,7 млрд) и первого транша нового займа макрофинансовой помощи ЕС на EUR1,2 млрд, что вместе с доступной внутренней ликвидностью и остатками Госказначейства предоставляют возможности удовлетворить оставшиеся финансовые потребности.

Fitch прогнозирует международные резервы Украины на конец 2020 года $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.

"Продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы stand by МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины по выполнению предыдущих программ, а также потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые ведут к откату реформ", — говорится в релизе.

В агентстве подчеркивают, что неожиданные и частые смены в правительстве в начале года, особенно на ключевых экономических постах, таких как министр финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы в июле, создают политическую неопределенность.

"Помимо подрыва с трудом заработанного доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к откату в макроэкономической и финансовой стабильности, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины перед потрясениями", — отмечает агентство.

Аналитики ожидают, что инфляция к концу 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году — 5,7%.

Fitch сохранил свой прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, однако в 2021 году рост составит 3,8%, а в 2022 году — 3,5%.

"Однако риски ухудшения наших прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", — пояснили в агентстве.

Fitch прогнозирует, что дефицит сводного бюджета достигнет 6,5% ВВП в 2020 году и постепенно сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

По оценкам агентства, госдолг Украины увеличится с 44,4% в прошлом году (с гарантированным долгом — 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) в этом году и 60% к 2022 году.

Напомним, в марте 2020 года агентство Standard & Poor"s (S&P) Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.