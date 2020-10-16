След России в украинском лобби игорного бизнеса: кто "метит" в комиссию по азартным играм

Многострадальный игорный бизнес в Украине пережил немало скандалов. С 2008 года азартные развлечения, став незаконными, ушли в подполье, зачастую просто прикрываясь вывесками "лотерея". Многие обвиняют министра Арсена Авакова в том, что как раз благодаря коррумпированности полиции, подпольных и "гибридных" казино развелось как грибов после дождя. Но сегодня уже вопрос далеко в другом.

В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о легализации "игорки" с месседжем, мол "если они все равно работают, так пусть хоть приносят налоги", но опять же, попав в скандал — Зеленского обвинили в том, что закон о выводе игорки "на белую сторону" написан так, что лоббирует интересы лишь пяти уже представленных на территории Украины компаний, блокируя доступ на этот рынок иностранным инвесторам и другим местным предпринимателям.

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Нельзя было не заметить, что одним из главных лоббистов законопроекта №2285 являлся Борис Баум, человек, фигурировавший в ряде уголовных дел в Латвии, владелец Первой национальной лотереи России, который даже стал советником Президента и выступал с докладом по законопроекту на заседании комитета Верховной Рады.

Недавно эта история получила новый виток. 23 сентября Кабмин заявил о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, функцией которой будет разработка лицензионных условий для каждого из видов деятельности в данной сфере. В председатели которой явно прочили того же Баума.

Бизнесмен-лоббист даже сам подал свою кандидатуру на этот пост. Однако из-за резко негативной реакции общественности на такие действия, Баум свою кандидатуру снял. Однако, у пророссийского лобби был ещё один теоретический кандидат — Евгений Гетьман, которого пресса окрестила "серым кардиналом Чернобыля".

Гетьман, перебегая с поста на пост в госучреждениях, подконтрольных Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, лоббировал интересы строительных компаний. Опытному чиновнику вменяли растрату бюджетных средств — государственные деньги шли на якобы выполнение строительно-ремонтных работ, которые по факту не производились. Прибыль от фейковых заказов получало ЧП "Инбудсервис". Ущерб, причинённый госбюджету этой схемой оценивается в приблизительно 2 миллиона гривен.

Кроме того, при руководстве Гетьманом "чернобыльского" Госагентства, в зоне отчуждения расцвел полулегальный туристический бизнес. Как рассказывают участники рынка, была создана искусственная монополия, в рамках которой за определённую мзду с одной стороны устранялись конкуренты, с другой — подконтрольным туроператорам помогали уклоняться от уплаты налогов, что также привело к потере десятков, если не сотен миллионов гривен для госбюджета.

Впрочем, если приглядеться к конкурсу повнимательнее, отказ Гетьмана и Баума от участия в конкурсе совсем не означает, что российское лобби отступило. На пост главы новоиспечённого органа претендуют всего два человека. Одним из кандидатов стал бывший "регионал" Валерий Омельченко, известный коррупционными и рейдерскими скандалами, в которых он засветился в 2007 году. Впервые — когда закупил топливо для "Крымтеплокоммунэнерго" по завышенной на 32 миллиона гривен цене, во второй раз — когда ООО "Геолсоюз", с которым связывают Омельченко, получил лицензию на добычу газоконденсата с Сахалинском месторождении.

В то время Министерство защиты окружающей среды, которое выдавало эти лицензии, возглавлял тесть Омельченко, Василий Джарты. Позже, в 2011-м, Омельченко осуществил рейдерский захват и разграбил завод по производству инсулина "Индар". А в 2014-м, будучи нардепом, голосовал за диктаторские законы Януковича "16 января".

Что примечательно, Омельченко подал свою декларацию в последний день подачи документов, 12 октября. Впрочем, весь срок подачи составлял всего 5 дней, из-за чего сложилось впечатление, что все люди, успевшие отправить свои документы, получили инсайдерскую информацию о конкурсе заранее. Ведь официально о нём объявил только министр Кабмина в своём Телеграм-канале, и времени на подготовку у "простых смертных" почти не было.

Отметим также, единственным конкурентом Омельченко на пост председателя комиссии (остальные 18 соискателей — претенденты на позиции членов комиссии) — является некая тёмная лошадка. Об Алексее Тараненко известно лишь то, что он занимался розничной торговлей бытовыми электротоварами. Опыта работы в государственных органах не имеет, даже квартиры, судя по декларации, у него нет. Один только автомобиль Volvo 1998 года выпуска. На что рассчитывает этот человек, подаваясь попасть на позицию чиновника категории "А" — загадка. Складывается впечатление, что это лишь технический кандидат, призванный изобразить конкуренцию.

Таким образом на лицо имеем конкурс, написанный "на коленке" и проведённый по-быстрому и по-тихому, победителю которого уготована роль марионетки в руках мощного российского игорного лобби. В то время как на кону — 3 миллиарда гривен только от продажи лицензий. Сколько потенциально денег потеряет государство, если игровую сферу будут курировать сами же её представители — одному богу азартных игр известно.

Как известно, Кабмин планирует запустить работу "Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей" уже в начале ноября.