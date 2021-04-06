Favbet получил лицензию на работу онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей решила выдать ООО "Букмекерская компания "Фавбет" (Киев, бренд Favbet, сайт favbet.ua) лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете. Об этом говорится в решении регулятора №137 от 5 апреля.

Помимо этого, решением №138 комиссия выдала ООО "Биллионарное казино компани" лицензию на ведение лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в игорных заведениях казино.

Разрешение касается работы в помещении площадью 506,8 квадратных метра в подвале уровня 1-А гостиницы "ИнтерКонтиненталь-Киев" на улице Большой Житомирской, 2-А. Отметим, что данная компания зарегистрирована по тому же адресу, что и "Фавбет".

Напомним, первую лицензию на работу онлайн-казино получило 2 февраля ООО "Спейсикс". 10 февраля ее получили также ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

Отметим также, что 30 марта Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разрешила работу игровых автоматов в первых трех украинских гостиницах.

В свою очередь, киевский главпочтамт на Майдане Независимости также в будущем хотят превратить в казино, по крайней мере об этом заявлял гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.