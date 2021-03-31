Бизнес 9 минут назад

В Украине разрешили игровые автоматы в первых трех гостиницах

Разрешения касаются объектов в Киеве, Харькове и Запорожье

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта одобрила две заявки ООО "Геймдев" (Киев) на получение лицензий на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов. Об этом говорится в решениях регулятора №125 и №126.

В частности, первая лицензия касается ведения деятельности на первом и втором этажах киевской гостиницы "Турист" (улица Раисы Окипной, 2) на площади 618 квадратных метров, а также в нежилых помещениях площадью 312 квадратных метров в гостинице "Харьков" в одноименном городе (площадь Свободы, 7).

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Вторая лицензия выдана на деятельность в гостинице "Интурист" в Запорожье (проспект Соборный, 135) на площади 468 квадратных метров.

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При этом 15 марта Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей оставила две заявки "Геймдев" без рассмотрения.

Кроме нее, одну заявку ранее подавало ООО "Игорный клуб "Лорд", расположенное по адресу киевской гостиницы "Русь". Однако ему комиссия отказала.

Напомним, КРАИЛ 10 февраля выдала "Геймдев" лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете.

В свою очередь, еще 5 февраля регулятор принял первые решения о соответствии гостиничных помещений требованиям к проведению азартных игр. Касались они киевских гостиницы "Лыбидь" и упомянутой "Руси". 

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