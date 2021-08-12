В Украине самая высокая стоимость лицензий на азартные игры

После целого ряда практически однотипных материалов о том, что, мол, операторы азартных игр платят мало налогов и вообще чуть ли не весь доход кладут себе в карман, стало интересно: а как на самом деле в Украине обстоят дела с налогами для игорного бизнеса?

В процессе изучения нормативно-правовой базы и сравнения ситуации у нас в стране и за рубежом выяснилось, что утверждения "сверхприбыльности" и "безналоговости" работы игорной индустрии в Украине, мягко говоря, сильно напоминают ненаучную фантастику.

Согласно действующему налоговому законодательству в Украине:

самые высокие в Европе ставки лицензионного сбора за организацию азартных игр;

самые высокие авансовые платежи в бюджет, которые до ввода в действие системы онлайн-мониторинга обязаны выплатить операторы рынка;

смешанная система налогообложения, которая предусматривает одновременное существование как фискальной нагрузки на единицу игорного оборудования, так и прибыль организатора азартных игр. Между прочим, такие сложные и отягощенные с точки зрения объемов платежей и правил учета налоговые требования к игорному бизнесу в Западной Европе есть только в Испании. А чаще всего подобные нормы встречаются в новых членах ЕС из Восточной Европы — Польше, Чехии, Словакии, Латвии.

Мало того, уникальность ситуации с налогообложением операторов рынка азартных игр состоит в том, что кроме сборов с единицы игорного оборудования и налога на прибыль они будут вынуждены платить еще и налог на валовой игровой доход (Gross Gaming Revenue — GGR). Именно поэтому часто встречающиеся попытки сравнить отечественную систему налогообложения игорного рынка с европейскими или американскими странами исключительно по одному-двум показателям совершенно некорректны. Так, например, ни в Британии, ни в Италии, ни во Франции лицензионный платеж за офлайн-казино не составляет более €11 млн, а за букмекерский офис — более €16 млн. И потому попытки сравнить размер GGR в 25% для офлайн-казино, как в Италии, с предполагаемой в Украине ставкой в 10% есть не что иное, как манипуляция. Потому как в Италии операторская лицензия стоит всего лишь €0,35 млн, а сборов с единицы игорного оборудования нет вообще. Для онлайн-казино есть только налог на прибыль в 27,5% и налог с оборота в… целых 0,6%!

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Игорный бизнес во все времена приносит в бюджет достаточные доходы, но власти всегда пытались его ограничить, в том числе и с помощью налогообложения. Не существует никакой единой системы налогообложения игорного бизнеса или общих правил для ее создания. Каждое государство по-своему решает, что и как облагать налогами и какие преференции игорному бизнесу предоставлять. Правда, практически для всех стран обязательным является наличие лицензионного платежа для операторов рынка как контрольного инструмента со стороны государства и гарантий легальности работы бизнеса. Однако некую классификацию подходов к фискализации рынка азартных игр составить можно. Чаще всего применяется одна из систем, основанных на фискализации объектов налогообложения. Здесь можно выделить всего три использующихся подхода:

когда объектом фискализации выступает доход или прибыль;

когда объектом фискализации выступает игорное оборудование;

когда под налогообложение попадает и доход/прибыль, и игорное оборудование.

В случае использования смешанной системы (вариант 3) действует основное правило: высокая стоимость лицензии и большие сборы с оборудования компенсируется низкими налоговыми ставками. И наоборот: низкая стоимость лицензии и малые сборы с оборудования компенсируются высокими налоговыми ставками. Потому как всем понятно, что одновременное использование и высоких лицензионных платежей, и высоких налоговых ставок приведут только к уходу бизнеса в тень.

Благодаря использованию такого логичного и простого подхода со стороны абсолютного большинства государств, на территории которых функционируют легальные игорные заведения, инвестиции в эту отрасль лишь увеличиваются в последние годы. Даже высокие налоговые ставки сами по себе не останавливают инвесторов в их желании вкладывать деньги в развитие рынка азартных игр. Но происходит это ровно до тех пор, пока вложения имеют шансы не только вернуться, но и прибыль принести. А вот попытки и на этапе вхождения в рынок получить с инвесторов громадные отчисления в виде лицензионных платежей, и в процессе работы операторов изъять всю прибыль в виде налогов приведут к тому, что рынка не будет. В итоге проиграют все: и государство, и бизнес, и граждане.