Победить лудоманию. Какие правила предлагает установить государство и что скрывает КРАИЛ

Несколько месяцев назад в Украине начали работу первые легальные казино — пока громких скандалов с их участием не наблюдалось. Даже наоборот: эксперты положительно отзываются о средствах в бюджете от выдачи лицензий, новых рабочих местах, заходе иностранных инвесторов, дополнительной ценности страны в глазах туристов, а также о том, что игроки теперь находятся под защитой государства.

Однако проблема развития лудомании — игровой зависимости — в связи с легализацией азартных игр все еще остается. Одной из мер по предупреждению и борьбы с ней должны стать принципы ответственной игры, которые в скором времени обещали утвердить в Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ).

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Delo.ua разобралось, что это за принципы, какое место в противодействии лудомании занимает Реестр лиц, которым ограничен доступ к игровым заведениям, и почему в КРАИЛ не спешат открывать информацию о нем.

В чем проявляется игровая зависимость и чем она опасна

Лудомания — расстройство, признанное во Всемирной организации здравоохранения. В Международной классификации болезней патологическое влечение к азартным играм объясняют как "частые повторные эпизоды азартной игры, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам".

Определить, что у человека игровая зависимость, можно по его настроению, отношению к деньгам и времени. Так, подверженные лудомании кажутся отстраненными, не интересуются работой и бытом, могут проявлять тревогу без видимых причин, говорить о депрессии, скрытничать, часто врать или резко менять привычки. Кроме того, игроманы нередко опаздывают, уходят из дома без объяснений, регулярно берут отпуск и больничные. Обычно все это происходит на фоне ухудшения финансового положения, пропажи из дома вещей, появления долгов, кредитов или неоплаченных счетов, а также нежелании говорить о деньгах.

Медики отмечают, что последствия лудомании могут быть достаточно серьезными: помимо накопления долгов и хронической нехватки средств для существования, поддавшиеся расстройству люди могут лишиться социальных контактов, потерять работу и даже способны на правонарушения ради денег для ставок. Зависимый от игры человек может потерять интерес к реальной жизни, он склонен к депрессии, а из-за постоянной тревоги и посвящения всего своего времени игре возможно ощутимое ухудшения физического состояния.

Принципы ответственной игры: как государство будет бороться с лудоманией

Проект "Принципов ответственной игры" еще несколько месяцев назад разработали эксперты при Комиссии по регулированию азартных игр. Сегодня документ уже лежит в КРАИЛ на рассмотрении — одобрить принципы должен именно регулятор. После утверждения, регистрации в Минюсте и публикации этими принципами будут обязаны руководствоваться все украинские казино. Назвать Delo.ua сроки рассмотрения документа в Комиссии не смогли, отметив, что на момент начала июля проект решения "находится на внешнем согласовании с заинтересованными органами".

Зачем, собственно, нужны эти принципы, пояснил глава Всеукраинского союза развития букмекерства Михаил Коваль, который участвовал в разработке проекта: "Принципы, которые будут утверждать в КРАИЛ, так или иначе базируются на нормах закона, однако прописать все моменты в законе нельзя. Поэтому обязанность Комиссии — сформулировать их конкретнее. В законодательстве же четко представлены всего три принципа: обязательная идентификация игрока, недопуск тех, кому играть запрещено, и запрет бонусирования проигрыша. В то же время ответственная игра предполагает гораздо больше правил и рекомендаций".

Как отмечается в пояснительной записке, акт направлен в первую очередь на борьбу с лудоманией. Адресуются же принципы в основном игровым заведениям. В документе прописано, что организаторы игр должны всеми силами пытаться уменьшить негативные последствия для их клиентов — по мнению авторов, помимо очевидной пользы для игроков это благотворно повлияет на репутацию самих заведений.

Кроме того, принципы предусматривают возможность самоограничения для игрока в случае, если он понимает, что зашел слишком далеко в своем азарте. Впрочем, это есть и в игровом законе. Всего в финальной версии документа сформулировали восемь основных принципов ответственной игры:

• обязательная идентификация игрока;

• ограничение в участии в азартных играх лудоманов, игроков младше 21 года или недееспособных лиц;

• отсутствие стимулирования проигрыша — заведениям нельзя предоставлять клиентам бонусы или подарки в связи с их проигрышем;

• предупреждение игровой зависимости — организаторы игр должны на своих сайтах и внутри заведений размещать информацию о принципах ответственной игры, шансах на выигрыш, признаках игровой зависимости, а также местах, где ее лечат, и контактов соответствующих медиков;

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• самоконтроль и самоограничение — каждый должен иметь возможность ограничить участие в азартных играх путем установления личных запретов, а также лимита средств, которые он желает потратить на азартную игру;

• информирование игрока — заведения обязаны разместить на видном месте сведения о выдаче лицензии на проведение азартных игр, правила игры, посещения и проведения азартных игр, а еще сообщение о возможном проигрыше;

• осведомленность о принципах персонала игровых заведений — штат должны регулярно инструктировать о принципах ответственной игры и учить определять игровую зависимость у клиентов;

• социальное взаимодействие — распространение важной информации по предупреждению и уменьшению негативных последствий из-за азартных игр, о проявлениях лудомании, а также о применении опыта иностранных организаторов азартных игр.

Какие правила предлагали КРАИЛ эксперты игрового рынка

Интересно, что изначально эксперты передали регулятору более расширенную версию документа. По словам Михаила Коваля, при его составлении учли международный опыт, стараясь уделять внимание не только декларативным, но и практическим моментам. Поэтому каждый принцип в первом варианте был детально расписан.

"Финальная же версия документа о принципах — результат обработки КРАИЛ. Мы в консультационном экспертном совете представили свои рекомендации, как их видим, там были действительно хорошие практические предложения, прописано, как документ должен быть реализован. Поскольку одно дело — задекларировать принципы, чтобы потом каждый оператор самостоятельно решал, что, например, для него является "идентификацией игрока", а что "профилактикой", а другое дело — устранить проблемы трактовки, дать единые правила игры, которых будет придерживаться весь рынок", — объясняет эксперт.

В частности, в первом варианте авторы объясняли, что при идентификации игрока в игровых заведениях персональные данные должны быть защищены, а техподдержка этой процедуры лежит полностью на компаниях. При этом казино могут собирать об игроках такую информацию: ФИО, возраст и наличие/отсутствие игрока в Реестре лиц, для которых ограничен доступ к игровым заведениям. Вносить в этот реестр лудоманов или нарушителей должны в том числе и сами заведения. Также они могут блокировать клиентский счет такого игрока или не пускать его в помещение казино.

Относительно ограничения участия в азартных играх и самоконтроля игрока документ предполагал, что каждый клиент игорных заведений или онлайн-казино может установить лимит на проигрыш средств или на время игры. При этом все запросы на его уменьшение должны обрабатываться в течение суток, а вот заявка на увеличение только по их прошествии. Прописывалось, что игрок может полностью оградить себя от соблазна сыграть путем подачи заявки внести его в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игровым заведениям, на срок от полугода до трех лет.

О внесении в реестр лудомана на срок до полугода могли попросить и его ближайшие родственники. Заявление можно подать письменно или в электронном виде КРАИЛ или непосредственно самому казино, при этом предполагалось, что отозвать его нельзя. В этом варианте проекта также было прописано, какие данные необходимо было указать в заявке, а еще обязанность игровых компаний размещать шаблоны таких анкет в свободном доступе на сайтах и в заведениях. Указывалось, что в реестр можно попасть и по решению суда.

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Также в оригинале авторы уточняли, что "осведомленности о принципах персонала" нужно добиваться соответствующим инструктажем как минимум раз в квартал, а еще проводить для сотрудников лекции на тему игровой зависимости. Профилактика же лудомании у игроков должна проявляться, например, в разработке специальных тестов, вопросы которого помогут выявить склонность, а результаты — оповестить о возможных последствиях. А вот "принцип социального взаимодействия" изначально был принципом внешней деятельности — он заключался в участии игровых компаний в конференциях, посвященных лудомании, консультациях с международными экспертами на эту тему.

В начальной версии документа были прописаны и правила ответственной игры для самих игроков. Они представлены ниже:

"Те принципы, которые мы представили Комиссии, не противоречили законодательству и носили рекомендательный характер. Мы указали количество инструктажей, разработали памятку игрока. В КРАИЛ приняли к сведению информацию от нас, но в окончательной версии изложили только названия и короткие объяснения, а трактовку не взяли, хотя, возможно, позднее она появится дополнительным документом с рекомендациями. Пока же это ориентир для организаторов азартных игр, в каком направлении двигаться", — отметил Коваль, добавив, что после публичного обсуждения принципы могут претерпеть определенные изменения.

Впрочем, как сообщили Delo.ua в КРАИЛ, после публичного обсуждения в ведомстве не получили никаких замечаний к документу. При этом там также не смогли объяснить, почему так сократили проект, убрали из него все практические моменты и памятку для игрока. В пресс-службе не стали отвечать на этот вопрос, посоветовав обратиться с запросом в канцелярию, в которой в свою очередь вопрос проигнорировали, заявив, что "эта информация не задокументирована и поэтому не является публичной".

Помогут ли принципы сдержать лудоманию и смогут ли казино их соблюдать

Эксперты считают, что компаниям не составит труда опираться в работе на документ Комиссии. "Думаю, у легальных игроков рынка не возникнет никаких сложностей в использовании принципов ответственной игры, учитывая, что части из них они уже и так придерживаются в рамках закона. В будущем правила будут дополняться и улучшаться, формироваться рынком в том числе", — говорит глава Всеукраинского союза развития букмекерства.

По его словам, проблема лудомании имеет риск развития во всех странах примерно одинаково: что в Англии, что в Украине. "Принципы ответственной игры тоже везде похожи — это как в футболе: правила игры одни и те же для всех, но подходы к тренировкам разнятся. У нас все только начинается, но, конечно же, соблюдение принципов сдержит развитие лудомании. Правило идентификации, возможность самоограничения, информирование персонала, профилактика — это все-таки достаточно эффективные предупредительные меры, которые осуществляют некие преграды развитию игровой зависимости, тормозят ее", — уверен Михаил Коваль.

Delo.ua пыталось узнать также мнение представителей казино насчет ввода принципов ответственной игры, однако на момент выхода материала их ответа так и не дождались.

Почему "черный список" потенциальных лудоманов запустили так поздно

Важным инструментом по борьбе с лудоманией должен стать Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх. По словам первого замглавы Консультационно-экспертного совета при КРАИЛ Бориса Баума, Минфин утвердил выделение средств на его разработку еще в апреле 2021 года, однако порядок ведения реестра Минюст утвердил только в начале июня. Спустя две недели после этого КРАИЛ запустил Реестр в тестовом режиме, и только в начале июля он начал полноценную работу.

Однако первые казино запустились еще в мае, а это значит, что как минимум пару месяцев организаторы не имели возможности проверять через Реестр игроков, а также вносить туда данные потенциальных лудоманов.

Delo.ua поинтересовалось у Комиссии, как именно заведения вели такие списки до введения Реестра (ведь закон обязывал их проверять клиентов и по необходимости вносить их в список нежелательных лиц). Кроме того, мы спросили, кто еще кроме КРАИЛ и игорных заведений имеет доступ к Реестру и как игрокам узнать, что они туда попали. Также хотелось узнать, сколько людей внесли в Реестр по собственному желанию, по решению суда, по инициативе от игорных заведений и по заявлению родственников.

Изначально в пресс-службе заявили, что информация насчет Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, — данные с ограниченным доступом. На замечание, что запрашиваемая информация касается не персональных данных, а тех, которые свидетельствуют о деятельности Комиссии, там посоветовали обратиться к ним с официальным письмом. В ответе же на него нам сообщили, что на момент 12 июля в Реестр внесли два человека на основе заявления о самоограничении, однако о других категориях не рассказали. Остальные вопросы проигнорировали, заявив, что "эта информация не задокументирована и поэтому не является публичной".

По словам политолога Руслана Бортника, такая закрытость Комиссии относительно озвученных вопросов может свидетельствовать о нескольких моментах. "Может, таким образом пытаются не допустить сужения количества игроков, втянутых в эту систему людей. Существование такого реестра, доступ к нему могут привести к тому, что многие игорные заведения будут вынуждены активно отсекать некоторых игроков. Это будет влиять на бизнес. Мы же видим, что происходит — обещали сначала золотые горы, 5 млрд, а потом оказалось, что все совсем не так. Пытаются избежать тех вещей, которые потенциально бьют по прибыли игорки, а функционирование такого реестра, безусловно, бьет по ней. Возможно, здесь есть элемент коррупции — игорщики стимулируют "медлительность" Комиссии в этом вопросе", — предположил эксперт.

В то же время, говорит Бортник, открыть информацию относительно того, как заведения работали без реестра раньше, — это признать, что реестра не было, признать факт совершенного серьезного нарушения. "Кому-то придется за это ответить. Нельзя было запускать, лицензировать игорные заведения, пока не заработал реестр. Поэтому эту информацию будут пытаться укрыть, прячась от ответственности", — считает политолог.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему иностранцы не торопятся подавать документы в КРАИЛ и получать право и возможность легально работать на воссоздаваемом практически с нуля украинском рынке азартных игр. По их мнению, привлечение в украинский рынок азартных игр существенных инвестиций из-за рубежа от мировых операторов гэмблинга возможно исключительно при одновременном выполнении двух условий: эффективной (со стороны государства) борьбе с теневым сегментом рынка и скорейшем упорядочивании системы налогообложения игорного бизнеса.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua