Как легализация игорного бизнеса возвращает украинцев домой

Прошло чуть больше года с того момента, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у его правительства есть экономическая программа, которая предусматривает создание 500 000 рабочих мест.

"Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест. Есть соответствующая программа, в которой четко по отраслям разложено, где мы будем создавать рабочие места. На сегодня мы видим, что у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных, — отметил Шмыгаль и добавил: — Часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть — через месяц, но задача наша на выходе из карантина и при адаптивном переходе обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Это мы перед собой ставим и реализуем".

К сожалению, полноценной программы за прошедшее с мая 2020 года время мы так и не увидели, но в отдельных отраслях, следует признать, ситуация с обеспечением дополнительной занятости благодаря деятельности правительства и парламента все же несколько улучшилась. Впрочем, это и есть задача власти: создавать такие экономические условия в стране, чтобы специалисты были востребованы здесь, в отечественной экономике, а не выезжали в поисках "лучшей жизни" за рубеж. Именно государство, в лице Кабмина в первую очередь, должно проводить такую экономическую политику, чтобы вернуть назад трудовых мигрантов из-за рубежа, потенциал которых так нужен для развития нашей страны. Ведь подготовка кадров для любой из отраслей экономики — это весьма длительный и ресурсозатратный процесс, и просто неразумно разбрасываться кадрами.

Уже сейчас эксперты и аналитики рынка труда отмечают, что открытие легального игорного бизнеса в Украине помогло вернуть в страну своих же граждан. В наземных казино теперь работают украинцы, которые вернулись с Кипра, из Латвии, Беларуси, Польши — от работников сферы идет очень позитивный посыл, что они рады, что они дома.

Все это лишь подтверждает тезис о том, что если каждую сферу экономики детенизировать, то нашим гражданам не придется быть дешевой рабочей силой по сбору клубники где-то в Испании или Польше.

Да, не следует забывать и о том, что мировая конъюнктура гемблинга и достаточно революционные изменения в политике такого интернет-гиганта, как Google, в этом году также благоприятствуют развитию рынка азартных игр в Украине. Так, по данным statista, мировой рынок онлайн-гемблинга в 2020 году оценивался в $59,79 млрд, а в этом году прогнозируется ее рост в пределах 20%. При этом во многом благодаря пандемии коронавируса индустрия стремительно трансформируется и выходит на новые рынки, в частности, наибольший прирост ожидается именно в онлайн-сегменте.

Следовательно, инновации в сетевом сегменте игровой индустрии потребуют в скором времени резкого увеличения количества привлекаемых технических специалистов, математиков, дизайнеров, инженеров, системных администраторов и программистов как для онлайн-казино, так и для беттинга и других видов игрового бизнеса.

В частности, новые правила Google Play Market, которые введены с 1 марта 2021 года, позволили использовать игровые приложения для операционной системы Android, которые используют реальные деньги, более чем в двадцати странах мира, включая США, Бразилию, Францию, Ирландию, Великобританию, Австралию, Бельгию, Канаду, Колумбию, Данию, Финляндию, Германию, Японию, Мексику, Новую Зеландию, Норвегию, Румынию, Испанию, Швецию и др.

Конечно, в каждой стране будут свои ограничения на то, какие виды онлайн-азартных игр являются законными. И, кроме того, это изменение вовсе не откроют двери для любого, кто выпустит приложение для Google Play Market. В настоящее время Google требует, чтобы разработчики прошли процесс подачи заявок, чтобы разместить свои игровые приложения в Play Store, и новые правила не отменяют это требование. Приложение гарантирует, что разработчик, загружающий приложение, имеет лицензию на ведение азартных игр в стране, где приложение будет продаваться. Тем не менее, подобное изменение политики Google будет способствовать созданию тысяч, а то и десятков тысяч рабочих мест в каждой стране, где онлайн-казино, лотереи, букмекеринг и т.д. являются легальными видами бизнеса.

В Украине они законны. Да и наши программисты весьма квалифицированы, но вот далеко не всегда им на родине готовы предложить зарплаты согласно их уровню профессионального мастерства. Теперь же количество подобных предложений явно увеличится.

Кроме того, до конца лета у нас в стране планируется обновление классификатора профессий, куда теперь войдут и специалисты в области игровой индустрии. Так что в скором времени такие слова, как крупье, дилер, пит-босс, хост, стикмэн, чипер и т. д., перестанут быть исключительно частью профессионального сленга, а станут вполне себе нормальными обозначениями видов профессиональной деятельности. А значит, сотрудники казино смогут рассчитывать на реализацию своих социальных и трудовых прав в полном объеме — от зарплат и больничных до пенсий по возрасту. Но… чтобы оперативно заполнить эти вакансии, операторам игрового рынка придется, особенно в ближайшее время, искать таких сотрудников из числа наших заробитчан в других странах, предлагая им лучшие условия работы и оплаты труда. И все потому, что в течение 12 лет в Украине легальный рынок азартных игр был под запретом и многие профи вынуждены были уехать работать в другие страны.

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