Что нужно для того, чтобы Украина стала настоящим центром азартных игр в Восточной Европе

Украинский рынок азартных игр пока только в начале своего пути. Мы находимся на стадии формирования и первого запуска, который отягощён одиннадцатью годами пребывания в тени. Пока операторы получают лицензии, наземные казино открывают двери, а регулятор совершенствует свою работу, необходимо уже задуматься и о перспективах.

Украинский рынок азартных игр при правильном подходе может претендовать на более сильные позиции — стать столицей гемблинга Восточной Европы. Это посильная задача исходя как из географического расположения, так и наличия необходимой инфраструктуры и возможностей ее наращивания.

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Но, как всегда, присутствуют определенные "но", которые должна решить власть, в первую очередь Верховная Рада Украины.

Речь идет о злополучном налоговом вопросе, который, без преувеличения, очень остро стоит на повестке дня. Сбалансированные налоги — это залог как успешной детенизации, когда операторы будут понимать, что работать "в белую" реально выгодно, так и захода в страну иностранных инвесторов, понимающих правила игры и знающих, как подсчитать свою прибыль.

Если Верховная Рада примет изменения в налоговое законодательство, предусматривающие отмену тройной лицензии, уменьшение GGR и фиксацию ставки выигрыша, облагающуюся налогом, то Украина станет гемблинговой столицей всей Центральной и Восточной Европы.

Все предпосылки к этому у нас есть: большая территория, развитая сфера услуг, активный пассажиропоток, удобное месторасположение, большой человеческий ресурс. Глупо все это не использовать. Рынок азартных игр — это новая сфера экономики нашей страны, которая может приносить значительный доход в государственный бюджет, а также развивать смежные отрасли, например отельный бизнес, логистический, сферу общественного питания и множество других сопутствующих бизнесов.

Чтобы все это реализовать, необходимо решить налоговый вопрос, и чем быстрее это будет сделано, тем быстрее украинский рынок сможет претендовать на лидерские позиции в Восточной Европе. Этот мяч уже давно на поле законодателей, но работают они с ним не как профессионалы, а как дети на первом занятии в футбольной школе.

Законодателям следует задуматься о привлекательности рынка азартных игр, как это делали и делают другие страны. Например, проанализировав подходы к установлению размера ставки GGR в других странах, мы увидим, что в Сингапуре она составляет 5%, в Финляндии — 10%, в Бельгии — 11%, в Аргентине и Португалии — 15%. Многие европейские страны стимулировали развитие игорного бизнеса, сначала устанавливая ставку GGR на уровне 5-7% (средняя по Европе ставка — 15%) и далее по мере укрепления и роста рынка азартных игр постепенно увеличивали.

Так, к примеру происходило в Болгарии, где с запуском рынка ставка GGR составляла 7% и только с годами ее подняли до 15%. Таким образом многие европейские страны с самого начала активно способствовали становлению рынка азартных игр, в первую очередь с помощью облегчения фискальной нагрузки, а уже после его укрепления пересматривали ставки налогов. Такой подход также способствовал привлечению инвесторов из других стран и делал еще более невыгодным теневой сегмент.

Тройная лицензия — это вообще нонсенс, неприемлемый для любого адекватного бизнеса. Ну и налог на выигрыш — это рудимент, который если и оставлять, то только четко определив размер минимальной суммы для взимания налога, и чем выше будет эта сумма, тем лучше.

Итак, перспективы у Украины стать гемблинг-столицей Восточной Европы есть, ими просто нужно грамотно воспользоваться. Сначала необходимо сбалансировать налоговую нагрузку, далее нужно будет решить много технических задач, но это все посильные вещи. Главный шаг к этому должны сделать народные избранники, проголосовав за налоговый законопроект. Обо всем остальном смогут позаботиться Кабмин и регулятор.

фото: Depositphotos