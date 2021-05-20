Лицензия на все столы и двойное обучение персонала: в Украине открываются первые казино

Столбики разноцветных фишек, треск рулетки и руки крупье в белых перчатках, беспристрастно тасующего колоду для покера — украинский Лас-Вегас как никогда близко. Спустя год после легализации азартных игр в стране уже начинают открываться казино, которые, по мнению властей, принесут бюджету миллиарды гривен.

На днях запустила работу сеть казино и слот-залов First. Среди пяти первых наземных заведений — флагманское First Casino в Gagarinn Hotel в Одессе. В компании — одной из первых получивших лицензии на запуск игорных заведений — заявляют, что это крупнейшее казино в Украине и одно из самых больших в Европе.

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В эксклюзивном интервью Delo.ua руководитель PR-департамента First Алексей Есин рассказал о том, как проходят открытия казино и слот-залов в Украине.

Насколько сложно юридически получить лицензию на открытие казино? Расскажите пошагово, как это вообще происходит?

— Несмотря на то, что тема легализации игорного бизнеса зрела, активно обсуждалась не один год, до принятия соответствующего закона было много открытых вопросов. Можно сказать, что этот процесс взросления или становления продолжается и сейчас.

Что изначально было для нас приоритетным — стать лидером на этом рынке. Когда стало ясно, что закон о легализации будет принят, команда юристов буквально круглосуточно изучала нормативную базу, готовила документы для подачи. Но! Получение лицензии — это только часть процесса, весьма непростого и длительного.

На помещение, где планируется организация и проведение азартных игр, необходимо получить отдельное разрешение. Его выдает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Она проверяет помещение на соответствие требованиям закона. Это первый этап. Затем, необходимо получить лицензию на открытие казино. Ее стоимость зависит от месторасположения: в Киеве — в два раза дороже, чем в другом городе Украины.

На следующем этапе — лицензирование всего оборудования: слот-машин, карточных столов и рулетки. Только недавно Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей опубликовала список компаний, которые уполномочены этим заниматься. Ну, и "вишенка на торте" — проект закона 2713-д, в нем регулируются вопросы налогообложения сферы азартных игр.

Компания First получила необходимые документы и уже открыла игорные заведения в Одессе — в отеле Gagarinn, во Львове — Отель Львов и Grand Hotel, в Белой Церкви — City Park Hotel и Отель Верховина в Киеве.

Вы параллельно получали лицензию и готовились к открытию или сначала добились разрешения, а только потом начали подготовку помещений и прочего?

— Поиск интересных локаций мы начали еще в 2020 году. Тогда же стартовали переговоры с поставщиками оборудования и сбор команды. Нам удалось объединить опытных специалистов из сферы азартных игр, которые работали на разных рынках.

Казино в Gagarinn Hotel в Одессе. Здесь и далее фото: First

Насколько охотно украинские отели хотят сотрудничать в плане открытия у них казино? Каким образом вы выбирали заведения? Были ли какие-то критерии?

— Конечно, для отелей такое сотрудничество имеет позитивные перспективы. Открытие игорного заведения на их территории и его грамотное управление ведет к росту доходов. Другой вопрос, что еще недавно всего около 100 отелей в Украине соответствовали требованиям, которые закреплены нормативными документами.

Безусловно, отбор был многоуровневый. Не только, скажем так, технический. У нас есть и свои требования. Например, по локации отеля. Скажу честно, за отели расположенные в хороших локациях, с необходимым числом "звезд" и готовых выделить большую площадь под игорное заведение, была серьезная конкуренция.

Анализировали аудиторию ваших казино? Есть ли у вас примерный портрет вашего потенциального клиента?

— В Украине, где легальный игорный бизнес не существовал практически десятилетие, трудно четко детализировать портрет наших гостей. Конечно, у нас есть видение нашего клиента. Мы тщательно изучали другие рынки, где недавно прошла легализация. В декабре 2020 года мы заказывали исследование, получили достаточно массивный пакет данных. Любопытных.

Например, про отношение к азартным играм общества в целом, и сегментировано — что привлекает и что отталкивает аудиторию. Раскрывать эти данные я не стану, но акцентирую — мы постоянно работаем над улучшением понимания нашей целевой аудитории. Тест этой работе — реальное открытие и реальные гости.

А на иностранных туристов ориентируетесь? Все же ваши казино открываются в туристических городах. Что будет примечательного в заведениях?

— Если говорить про иностранных туристов, то наши флагманские заведения безусловно будут им интересны. First Casino в отеле Gagarinn в Одессе — это комплекс азартных развлечений мирового уровня. Крупнейший в Украине и один из самых больших в Европе. На площади около 5000 квадратных метров размещены ресторан, три бара, сцена для концертов и выступлений стенд-ап-артистов и, конечно же, игровая зона — девять столов для игры в рулетку, 26 карточных столов и 14 для клубного покера, а также почти 300 слот-машин. Коммуникация с гостями может проходить на семи языках.

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First Casino во Львове расположено в самом центре — возле Оперного театра — в старинном здании Grand Hotel, который объединяет современные технологии и атмосферу ХІХ столетия. В залах отеля на площади более 500 квадратных метров размещены около 60 игровых автоматов, 12 столов для карточных игр и рулетки, бар и зона отдыха.

Что с закупкой оборудования для работы казино? Есть ли в ваших заведениях все необходимое? Готов ли уже регламент сертификации оборудования?

— Мы вели переговоры с крупнейшими поставщиками игрового оборудования. Сейчас в наших заведениях установлены игровые автоматы ведущих мировых производителей — EGT, IGT, Novomatic, Apex. Регламент сертификации был принят совсем недавно, мы получили и занимаемся получением лицензий на каждый автомат, рулетки и столы для карточных игр для всех заведений сети. В том числе, и будущих.

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Идет ли сейчас поиск персонала? Какие именно специалисты вам нужны? Учитывая, что ранее казино были нелегальными, насколько легко найти персонал в этой сфере? Возможно, вы обучаете нужных сотрудников?

— Поиск и обучение персонала — это критически важный момент. Вы правы, готовых специалистов с опытом работы в игорной индустрии крайне мало. Чаще всего это соотечественники, которые работали на других рынках. Мы организовали обучение крупье, хостес, кассиров и других специалистов. К сожалению, из-за сдвигов дат открытия, часть людей мы потеряли, пришлось искать замену и заново обучать.

Что касается числа людей, которых мы трудоустроили, то в First казино в отеле Gagarinn в Одессе это минимум 600 человек. Всего же по Украине мы создадим более 2000 рабочих мест.

Знаете ли вы, кто будет вашими конкурентами и на каком этапе запуска они сейчас? Вообще, насколько высока конкуренция в этой сфере деятельности?

— Конкуренты, конечно, есть и будут. Запуск у всех состоялся примерно в одно время — в середине мая. Для нашего онлайн-продукта, прямые конкуренты — это ряд компаний: уже известных и совсем молодых. Мы понимаем свои конкурентные преимущества и работаем над их развитием. Например, это касается программы лояльности.

Для наземных заведений конкуренция несколько иная, в другом формате. На наш рынок выходят международные игроки и несколько компаний из смежных категорий.

Вы уже открыли заведения, но о их запуске не сообщали публично. Будете ли вы в итоге все же готовить вечеринку по этому поводу позднее?

— Да, все наши заведения уже открыты для гостей. Точкой запуска стала середина мая. Что касается более торжественного, шумного открытия — такое обязательно будет в нашем флагманском заведении First Casino в отеле Gagarinn в Одессе. Это будет масштабное событие с большим числом звездных гостей.

В сети уже появились первые "живые фотографии" ваших залов. Насколько корректно фотографировать или снимать видео в казино?

— Правила наших заведений запрещают фото- и видео- съемку. Прежде всего, это вопрос безопасности наших гостей. В том числе, и информационной. Мы уважаем право на приватность. Соответственно, про корректность в случаях с размещенными в Интернете материалами речи не идет.

Вы несколько раз переносили открытие. Что помимо карантина замедлило процесс запуска казино? Ранее вы сообщали, что открытие тормозит отсутствие регламента, по которому необходимо сертифицировать оборудование.

— Прежде всего, мы действуем исключительно в правовом поле. Это означает, что все шаги по открытию наземных заведений подчинены тем требованиям, которые диктует закон. Когда речь идет, например, о сертификации слот-машин или столов, это не значит, что все документы мы получаем одним пакетом. Это процесс step by step, многоэтапный и обширный по времени, по каждой отдельной единице.

Также одним из факторов, который замедлил открытие наземных заведений, безусловно, стал локдаун в связи с распространением COVID-19 в Украине. Никто не мог дать четкие прогнозы относительно его сроков, жесткости, режима функционирования заведений после снятия ограничений. Подчеркиваю, что важной категорией для нас являются иностранные клиенты.

Кроме того, обучение персонала — это тоже процесс, который требует времени. Готовых крупье, которые имели опыт работы, мало. На подготовку каждого идет минимум три месяца. Нам пришлось несколько раз доукомплектовывать состав команды из-за приведенных выше причин.

Важным моментом для всего рынка является принятие закона №2713-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр. Этот документ должен дать понимание, насколько привлекательной будет эта сфера как бизнес.

Какие у вас планы на будущее? Может, вы собираетесь получать еще лицензии на открытие казино?

— Если говорить про глобальные цели развития, то через год после полноценного запуска рынка бренд First должен стать лидером в категории, с самой широкой сетью наземных заведений европейского уровня и лучшим онлайн-продуктом. Несмотря на все трудности, наша команда максимально заряжена на достижение этой цели.

Можно ли назвать порядок суммы, которую компания потратила в целом на открытие одного казино? Есть ли какие-то планы на годовую прибыль?

— Стоимость лицензий — это открытая информация. Остальные цифры мы разглашать не можем. В зависимости от утвержденного налогообложения и с учетом операционных затрат, наш заработок будет примерно 2% от оборота.

Беседовали Мария Пирогова и Илья Требор, специально для Delo.ua