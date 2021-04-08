В Украине появилась B2B лицензия для азартных игр

В последний день марта Кабмин сделал очередной позитивный шаг в развитии игорного рынка Украины — утвердил постановление о лицензировании деятельности по предоставлению услуг для сферы азартных игр, так называемую B2B лицензию. Это решение открывает возможности легального сотрудничества IT-сферы с игорным бизнесом и создает условия для привлечения иностранных компаний, которые будут генерировать дополнительный доход для страны.

Документ был разработан Комиссией по регулированию азартных игр (КРАИЛ). Он устанавливает четкий перечень документов, необходимых для получения лицензии на хозяйственную деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр, а также необходимые к соблюдению требования для осуществления такой деятельности.

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Эти лицензионные условия были необходимы для того, чтобы поставщики программного обеспечения и оборудования, поставщики платёжных решений, создатели игрового контента для онлайн казино могли легально сотрудничать с операторами азартных игр, заплатив в казну соответствующий лицензионный сбор. Отныне представители соответствующих IT-компаний, выполнив лицензионные условия, смогут работать в абсолютно легальном поле, имея также возможность решать возникающие с заказчиком споры правовыми инструментами.

Не стоит также забывать, что B2B лицензия — это и заработок для бюджета. В Правительстве рассчитывают получать в казну около 6 миллионов гривен ежегодно.

Утверждение B2B лицензий в Украине открывает возможность привлечения иностранных компаний, которые производят и продают контент операторам азартных игр. Новые и быстро развивающиеся рынки для таких компаний всегда интересны. К примеру, чешская компания Endorphina, которая использует передовые технологии и успешный мировой опыт в разработке игрового софта, проявляет большую заинтересованность в украинском рынке. Так, по мнению руководителя отдела продаж Endorphina Кирилла Мирошниченко, Украина может стать новым игорным центром в регионе СНГ.

Эта компания уже имеет позитивный опыт сотрудничества с операторами азартных игр в странах СНГ, например партнерство с одним из самых крупных казино в Беларуси GrandCasino. Партнером Endorphina является и известная компания Parimatch, которая уже получила лицензию на ведение азартных игр онлайн казино в Украине.

Еще один мировой гранд в сфере поставщиков программного обеспечения для онлайн казино Playtech с 2011 года имеет собственный офис в Киеве и, учитывая заинтересованность других компаний в этой нише, они скорее всего будут готовы расширять сотрудничество и партнерство с украинскими операторами азартных игр. Свое представительство в Украине имеет и компания Net Entertainment, которая сегодня является одним из самых распространенных поставщиков программного обеспечения для онлайн казино в мире. Только в 2020 году эта компания создала самые популярные игровые автоматы в дополнение к более чем 25 различным версиям и моделям прогрессивных джекпотов.

В декабре 2020 года новый выход на украинский рынок совершила компания NOVOMATIC. Эта компания популярна в индустрии онлайн казино благодаря разработке более 250 игровых автоматов с высоким разрешением для казино. На выставке в отеле Premier Palace они представили портфель своих продуктов, которые были встречены с особым интересом.

Свою историю сотрудничества с украинскими компаниями имеет и уникальный в своем роде разработчик игр для казино Microgaming, которая была основана еще в 1994 году, так сказать на заре развития интернета. Разработанная ими игра "Alchemy Gaming" в 2020 году была добавлена в слот онлайн-игр компании Космолот. Очевидно, компания Microgaming не захочет останавливаться на достигнутом, а утверждение условий для получения B2B лицензии станет хорошим подспорьем для более активной работы на украинском рынке гемблинга.

Иностранные компании всегда приветствуют правила, поскольку они делают бизнес более прозрачным, эффективным и защищенным. Принятие B2B приведёт к активизации как украинского, так и иностранного бизнеса в этой сфере, и вскоре мы сможем увидеть конкретные практические результаты. Иностранные компании, которые привыкли работать в соответствии с международными требованиями и стандартами, заинтересованы в развитии украинского рынка азартных игр.

Поэтому Кабмин и КРАИЛ сделали хорошее дело утвердив B2B лицензии. В целом деятельность этих структур по обеспечению работы сферы игорного бизнеса в Украине достаточна эффективна, несмотря на продолжающее сопротивление определенных сил легализации азартных игр в нашей стране. Но самое главное — украинский бюджет получает реальные деньги, которые идут на социальные нужды, а не в карманы "схемщиков" разных мастей.