200 миллионов за два месяца. Как азартные игры приносят деньги в бюджет даже в кризис

Прошло девять месяцев с момента вступления в силу Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX. С тех пор в отечественную экономику, пусть и постепенно — шаг за шагом, возвращается легальный игорный бизнес. По сути, рынок азартных игр восстанавливается чуть ли не с нуля.

И этот воссоздаваемый рынок уже сильно отличается от своей предыдущей инкарнации, действовавшей до 2009 года.

Во-первых, рынок азартных игр формируется более социально-ответственным, чем был ранее. Фактически впервые за всю историю развития игровой индустрии в Украине создаются условия для того, чтобы ни дети, ни лудоманы (лица с той или оной формами игровой зависимости — прим. авт.) не имели доступа к азартным играм.

Для этого операторов игрового рынка закон обязывает проводить идентификацию игроков как на соответствие возрастному цензу, так и на присутствие его в реестре лудоманов. Это вытекает из главного принципа государственной политики в сфере азартных игр, который определен как принцип защиты прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан. О чем, между прочим, недвусмысленного говорят положения ст.4 п.2 Закона Украины № 768-ІХ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Во-вторых, государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр будет осуществлять отдельный центральный орган исполнительной власти со специальным статусом — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Именно КРАИЛ будет осуществлять надзор за деятельностью операторов игрового рынка, проводить мониторинг, принимать жалобы от игроков и их родственников и т.д. Также, только КРАИЛ имеет право применять санкции к организаторам азартных игр и других субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в случае выявленных нарушений лицензионных условий.

Полный перечень полномочий Комиссии изложен в п.1 ст.8 Закона Украины № 768-ІХ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В-третьих, операторы игрового рынка начинают наполнять государственный бюджет еще до того, как их деятельность становится прибыльной. А все потому, что оплата за лицензию является одним из необходимых условия для начала работа компании-организатора проведения легальных азартных игр.

Именно этот момент, относительно наполнения бюджета, особенно важен сейчас, когда в период локдаунов в стране особенно ценной становится буквально каждая копейка фискальных платежей.

В прошлом году согласно данным Госказначейства Украины госбюджет получил… всего лишь 500(!) гривен поступлений в виде платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей. В текущем же году, по состоянию на 16 марта поступления по данной статье доходов составляют 201,6 миллиона гривен. И это всего лишь плата за семь лицензий: одну на осуществление букмекерской деятельности, две на организацию азартных игр в оффлайн-казино и четыре на организацию игорной деятельности виртуальных казино в сети Интернет. Между прочим, на финансовое обеспечение работы самой КРАИЛ в госбюджете предусмотрено около 116 миллионов гривен. Следовательно, фискальные платежи уже в 1,7 раза превысили расходы на деятельность государственного регуляторы рынка азартных игр.

Менее чем за квартал в государственный бюджет поступило в виде платы за лицензии от операторов рынка в 2021 году в четыреста тысяч раз больше денег, чем за весь 2020 год. Все эти деньги государство может направить на усиление различных социальных программ. Впрочем, полученные на данный момент средства от операторов игрового рынка в виде платы за лицензирование — это лишь малая доля поступлений, которые должны до конца года попасть в государственную казну.

Правда, чтобы этот финансовый потом был более "полноводным", народные депутаты должны принять изменения в Налоговый Кодекс, которые бы упорядочили ставки налогов и способствовали скорейшему появлению в Украине крупных международных операторов. К сожалению, из-за очередных внеплановых парламентских каникул, спровоцированных коронавирусным локдауном, процесс рассмотрения соответствующих законопроектов заморожен на ближайшие несколько недель.

Легальный игорный бизнес — одна из немногих сфер экономики Украины, которая может пополнить бюджет сразу (в виде лицензионных платежей) и на значительные суммы. Кроме того, поскольку плата за лицензию является обязательным, но не единственным видов фискальных поступлений от операторов игрового рынка в казну государства, в ближайшем будущем стоит рассчитывать на увеличение доходов бюджета. Поскольку даже локдаун не является помехой игрокам к услугам которых будут онлайн-казино, игровые автоматы и букмекерские пункты.

Пресловутая диджитализация в сфере игорного бизнеса давно и прочно вошла в жизнь как профессионального игрового сообщества, так и игроков-аматоров. К тому же, вынужденная самоизоляция и удаленная работа на дому заставляет людей искать новые возможности для отдыха и развлечений и, в основном, в цифровой форме, не отходя от компьютера или телефона. И такие возможности им и предоставляют операторы легальных азартны онлайн-игр.