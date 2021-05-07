Как признавать доходы в азартном бизнесе?

Почти год назад в Украине легализовали игорный бизнес. Однако, полноценный запуск рынка постоянно откладывается, главным образом из-за несовершенства нормативной базы. Тем не менее, операторы, которые планируют выйти на рынок, сейчас выстраивают свои процессы в легальном поле. Одним из вопросов для их финансовой функции является вопрос признания доходов от игорной деятельности.

Признание доходов в бухгалтерском учете

В мире индустриальным стандартом для признания доходов от игорной деятельности является Валовой игровой доход (Gross Gaming Revenue, GGR). Формула его расчета — сумма всех ставок минус сумма всех выигрышей. То есть доходы признаются по нетто принципу, когда выигрыши игроков уменьшают доходы, а не увеличивают расходы.

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Логика в том, что ставка имеет признаки деривативного инструмента: это обязательство выплатить в будущем выигрыш игроку при наступлении определенного события, справедливая стоимость этого инструмента изменяется в зависимости от будущих событий (исхода игры). Поэтому международные компании для признания доходов применяют МСФО 9 (Финансовые инструменты), а не МСФО 15 (Выручка по договорам с покупателями).

Если для украинских компаний считать ставку деривативом и применять П(С)БУ 13 (Финансовые инструменты) изменение ее справедливой стоимости будет признаваться прочими операционными расходами или доходами. В этом случае создается парадоксальная ситуация. В соответствии с П(С)БУ 13 выигрыши игроков (изменение справедливой стоимости обязательства) будут отражаться в строке 2180 (прочие операционные расходы), то есть развернуто от ставок. В этом случае финансовые отчеты украинских компаний будут несравнимы с отчетами коллег по бизнесу из-за рубежа.

Можно ли применять нетто подход, если для признания доходов использовать П(С)БУ 15 (Доход)? В П(С)БУ 15 (Доход) есть пункт 6.2, который уточняет признание дохода для агентских договоров. В этом случае в доходы попадает только комиссия агента (нетто подход). А в некоторой степени, организация азартных игр имеет черты агентской деятельности. По сути, игроки играют не против компании, а друг против друга. А организатор азартных игр предоставляет для этого площадку.

Например, комиссия казино обычно составляет 3-4% от собранных ставок (рассчитывается по формуле: 1-RTP). В алгоритмы казино "зашит" фиксированный процент RTP — Return To Player (процент от собранных ставок, который возвращается игрокам в качестве выигрышей), который составляет 96-97%. Если, ссылаясь на пункт 6.2 П(С)БУ 15 (Доход), применить нетто-подход, то в этом случае, финансовые отчеты украинских компаний будут сравнимы с отчетами зарубежных.

Признание доходов в налоговом учете

В соответствии 134.1.1 Налогового кодекса объектом налогообложения является прибыль, определенная по правилам национальных стандартов бухгалтерского учета с возможными корректировками. Для расчета налога на прибыль не важно показывать ставки и выигрыши "развернуто" или используя нетто-подход, важен финансовый результат.

Также, в соответствии с 134.1.5 Налогового кодекса организатор азартных игр уплачивает налог на доход, уменьшенный на суммы выплат игрокам. Ставка налога в текущей редакции Налогового кодекса -18%, такая же, как и базовая ставка налога на прибыль. Расходы на оплату этого налога не включаются в сумму валовых затрат для целей определения базы налога на прибыль.

Судя по логике этой статьи, под термином "доход" подразумевается сумма денег, полученных от игроков, так как далее в статье употреблен термин "выплаты игрокам". Для определения базы налогообложения для налога на доход необходимо использовать кассовый метод. В этом нет ничего страшного, более того, использование кассового метода и метода начислений приведет к практически одинаковым результатам.

Так для игрока, который играет в онлайне, по большому счету доступны 4 вида действий, которые изменяют статус его личного счета на сайте организатора азартных игр: пополнение баланса, ставка, выигрыш, вывод денег Чистый результат действий 2 и 3 — это доход по методу начислений, 1 и 4 — по кассовому методу. Если игрок вывел все деньги со своего личного счета, доход, посчитанный по кассовому методу и доход по методу начислений равны. Если у игрока на игровом счете есть остаток, доходы, посчитанные по кассовому методу больше доходов, посчитанных по методу начислений, на сумму остатка. То есть при применении кассового метода доходы признаются немного быстрее.

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Можно ли применять кассовый метод и для определения базы налогообложения налога на прибыль? Хотя стандарты бухгалтерского учета за метод начислений, применение кассового метода имеет ряд преимуществ как для плательщиков налогов, так и для налоговых органов. Преимущество для плательщика — простота администрирования, так как доходы для расчета налога на прибыль и для расчета налога на доход одинаковые.

Для налоговых органов это тоже удобно, так как денежные потоки отследить гораздо легче, чем разбираться с огромным массивом информации о ставках. Более того, как я уже сказал, кассовый метод не приводит к недоимкам, а наоборот, в случае применения кассового метода, доходы признаются немного быстрее (по сути, действие номер 1 — пополнение баланса — уже увеличивает базу налогообложения). По-хорошему, бизнесу не помешают разъяснения Минфина и ГНС по поводу признания доходов от игорного бизнеса.

Владимир Богацкий, финансовый директор Parimatch Украина, специально для Delo.ua

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