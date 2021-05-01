Отель "Днепр" в Киеве пытался получить разрешение на казино, но ему отказали

Украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала ОАО "Гостиница "Днепр" в выдаче разрешения на проведение азартных игр.

Соответствующее решение было принято 27 апреля, сообщает "Наші гроші".

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При этом в обосновании отказа Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы с требованиями Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности, адреса помещений в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об установлении отелю категории не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Также указанное в игорном заведении помещение имеет другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Это не позволило Комиссии установить, есть ли у отеля "Днепр" в наличии необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

В то же время все эти недостатки отель имеет возможность исправить и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.

Напомним, отель "Днепр" на Крещатике (Киев) Фонд госимущества в июле 2020 года продал на аукционе фирме ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн. Тогда учредителями Броварской фирмы были ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун" Алексея Игунина.

После аукциона "настоящим" покупателем отеля назвал себя бизнесмен Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта. Причем он отказался называть публично, кто еще, кроме него, взял финансовое участие в приобретении отеля.

Как сообщалось, соглашение о покупке отеля Фонд госимущества заключил со "Смартлендом" в сентябре 2020 года. Перед этим фирма оплатила необходимую сумму, привлекая кредитные деньги. О планах предоставить кредиты объявили "Банк Сич" и "РВС Банк". Залогом для "РВС Банка" по кредиту выступал депозит ООО "Газ ком трейд", который записан на жителя Прилук Александра Кривенко.

Упомянутая фирма вошла в прошлом году в тройку крупнейших поставщиков природного газа в Украину, резко увеличив объемы в 10 раз. При этом, перед аукционом по продаже гостиницы "Днепр", "Газ ком трейд" через суд добилась от чешской компании "Promtorg s.r.o." выплату долга за поставленный газ на сумму $30,34 млн и 12,05 млн евро.

В итоге, кредитную линию в размере 1,05 млрд грн для "Смартленда" открыл "Банк Сич". Залогом также стал депозит, но имя поручителя банк не называл. Основными акционерами АО "Банк Сич" являются Андрей Мельник, Олег Баланда и Валерий Раздорожный.

Ранее НБУ сообщал о причастности к банку экс-руководителя "Родовид банка" Дениса Горбуненко, известного как владельца кипрской "Raga Establishment Limite", связанной с Сергеем Левочкиным.

В октябре 2020 года, в следующем месяце после уплаты денег за здание, ОАО "Гостиница "Днепр" подало в Укрпатент документы на регистрацию торговых марок Dnipro Casino и "Казино Днепр". Почти одновременно с этим 10% акций в "Смартленде" отошли ООО "Компания по управлению активами "Дельта Плюс", которое фигурирует в уголовном деле о присвоении бюджетных денег фирмами из окружения Дениса Комарницкого. Последнего СМИ называют сейчас "смотрящим" по Киеву от руководителя Офиса президента Андрея Ермака.