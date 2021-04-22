Азартные игры снова попадают под прицел популистов

Процесс легализации азартных игр в Украине небыстр и сложен. За 11 лет пребывания в тени он оброс многочисленными схемами, в которые были вовлечены и политики, и чиновники, и правоохранители, а также криминальные структуры.

Фактически это все превратилось в гордиев узел с круговой порукой. До внесения в парламент соответствующего закона никого особо не волновали миллиардные потери бюджета, незащищенность игроков (как от организаторов нелегальных азартных игр, так и от их самих себя в случае наличия у них проблем с игровой зависимостью), рост как грибов после дождя нелегальных игорных заведений на каждом углу в украинских городах, но вот когда Зеленский запустил процесс легализации все вдруг вспомнили какой социальный вред несут азартные игры.

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Причиной прозрения безусловно было не желание защитись общество, ведь ранее все об том молчали, а желание защитить существующие схемы и громадный теневой оборот средств от нелегальных азартных игр.

Более того, некоторые политики взяли себе на вооружение противостояние легализации, поскольку за долгие годы нелегальной работы украинцы изрядно устали от царящей в этой сфере вакханалии и незащищенности.

Фактически такие политические силы как "Батькивщина", ОПЗЖ и ЕС посчитали, что эта тема выгодный объект для популистических атак, мол посмотрите из украинцев выжимают последние соки, заставляют проигрывать кровные и так скудные сбережения, что нас подсаживают на "игорную иглу" и т.д. и т.п. Но вот просчитались они с серьёзностью намерений нынешней власти, которая хоть и медленно, но методично смогла наладить процесс легализации.

Бюджет начал наполняться реальными деньгами, которые идут на социальные нужды, игроки получили реальную защиту, семьи лудоманов могут ограничивать возможность играть своих зависимых родственников, операторы азартных игр получили прозрачные правила ведения своего бизнеса, а иностранные инвесторы — сигнал, что в этот сектор украинской экономики можно и стоит вкладывать деньги, активизировался сегмент отельного бизнеса.

Все это делает бесперспективным откат от легализации азартных игр, ведь плюсы от этого уже не просто обещания, а конкретный практический результат. Так, бюджет страны уже получил более 200 миллионов гривен от оплаты лицензий, что практически в два раза больше, чем бюджет Регулятора — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. То есть Комиссия окупила бюджетные траты на себя и стремительно выходит в плюс.

И это только начало пути. А противники легализации и дальше продолжают оперировать исключительно популистическим набором лозунгов в силе "все пропало". Вот только никто из них не может объяснить: а чем раньше то было лучше для защиты общества и бюджета страны?

Нынешняя критика легализации страны является демонстрацией кризиса жанра среди части украинского политикума, который не способен формировать новые смыслы и предпочитает просто играть на неосведомленности общества. Например, Юлия Тимошенко решила вынести вопрос легализации на всеукраинский референдум, организация которого обойдётся стране в 2 миллиарда гривен.

Интересно, чем Украина хуже, по мнению Юлии Владимировны, например Великобритании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Хорватии, Чехии, Латвии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Португалии, США, Канады, Швеции, Германии, Сингапура, Италии, Греции, Монако, Польши, Беларуси и многих других стран, где легализация проведена, а игорный бизнес является значительной частью экономики и успешно наполняет бюджет этих стран? Очевидно, что такая инициатива — это популизм чистой воды, который используется Тимошенко для политического воскрешения.

Тем более странно выглядит, что политический лидер национального масштаба, фактически, выступает за возвращение азартных игр в тень, возрождение коррупционной кормушки для многочисленных чиновников и правоохранителей. Вряд ли именно такого от нее ожидают ее избиратели.

Чтобы не делали популисты, но процесс детенизации экономики уже не остановить. Рубикон пройден, реальные деньги пошли в бюджет, а цивилизованный рынок азартных игр показывает свою социальную ответственность и готовность играть по правилам, соблюдая баланс между коммерческим интересом и общественным благом. Украинским политикам стоит быть рациональными и ответственными и не потакать "схемщикам", которые многие годы набивали карманы в ущерб государственного бюджета и здравого смысла.

Фото: Depositphotos