В “Нафтогазе” заявили, что отопительный сезон проходит в нормальном режиме, а все потребители получают газ бесперебойно”

Отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме, потребители получают газ для бытовых нужд, несмотря на всю критику и политические манипуляции.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский.

"В этом году тема газа оказалась в центре внимания всех политических сил, но больше всего — оппозиционных. Однако за первый месяц отопительного сезона можно сказать, что он происходит в нормальном режиме. Кроме того, все бытовые потребители бесперебойно получают газ по доступным ценам, этот газ обеспечивает национальная компания. Цена на газ для значительной части населения даже снизилась на 12% в октябре-ноябре благодаря изменениям на рынке, которые проводит Нафтогаз", — сообщил Белявский.

По его словам, благодаря действиям "Нафтогаза" удалось предотвратить потенциальные потери государства от перепродажи газа, который добывает национальная компания, в размере до 5,3 млрд грн в октябре.

"Если же посчитать до окончания отопительного сезона, благодаря этим изменениям из-под риска выведено огромную сумму возможных потерь для государства: более 110 млрд грн. Это результат работы балансирующей группы, созданной по инициативе "Нафтогаза", которая объединила более 50 газоснабжающих компаний", — подчеркнул Максим Белявский.

Он отметил, что создание балансирующей группы сделало ситуацию на рынке газа более прозрачной и честной.

Напомним, ранее сообщалось, что практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией "Нафтогаз".

Балансирующая группа — это объединение участников рынка, в котором определенный договором участник (в данном случае "Нафтогаз") несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.