В «Нафтогазе» отрицают заявление местных властей о нехватке "льготного" газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что в полном объеме выполняет обязательства Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и горячего водоснабжения в отопительном сезоне 2021/2022 годов. Об этом заявила пресс-служба «Нафтогаза».

«Впервые в истории независимой Украины национальная компания обеспечивает снижение цены для уязвимых категорий потребителей газа на 20-30 грн за куб.м по сравнению с текущей рыночной ценой. «Нафтогаз» на 100% выполняет условия Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона и призывает местные органы власти и их объединение быть ответственными, выполнить обязательства со своей стороны», - отметил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Меморандум предусматривает, что "Нафтогаз" должен обеспечить цену газа в 7,4 грн за кубометр для нужд населения и 13,7 грн – для бюджетных учреждений. Предусмотрена также рассрочка платежа на 45 дней для расчетов за газ для населения.

В "Нафтогазе" заявили, что местные власти тоже должны выполнять свою сторону Меморандума: определить и предоставить компенсацию разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий теплокоммунэнерго, привести тарифы на тепло и горячую воду для бюджетных организаций к 13,7 грн и сделать рыночными тарифы для коммерческих компаний.

«Объемы газа, направленные "Нафтогазом" предприятиям ТКЭ и газоснабжающим компаниям по цене 7,4 грн за куб.м для покрытия потребностей населения, соответствуют объемам собственной добычи газа компанией», — подчеркнули в НАК.

Заявление сделано в ответ на то, что Ассоциация городов Украины (АГУ) призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля содействовать корректировке объемов газа для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений, а также заявила об угрозе прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов. Как утверждают в АГУ, «Нафтогаз Украины» отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ по рыночным ценам.

Напомним, Кабмин Украины подписал Меморандум с местными властями, которым поступит не менее 11 млрд грн. Это должно поддержать регионы в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона.