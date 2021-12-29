45% украинцев считают Зеленского разочарованием года — опрос

45,1% украинцев считают президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

В свою очередь Петра Порошенко в этом качестве назвали 8,5% опрошенных, Виктора Медведчука — 3,2%, Дмитрия Разумкова — 3%, Юлию Тимошенко — 1,5%, Дениса Шмыгаля, Илью Киву и Николая Тищенко — по 1,2%, Виталия Кличко — 1%.

Еще 3% назвали сразу "всех" политиков, 1,3% заявили, что таких политиков нет, 14,6% затруднились с ответом, а 4,1% вообще его не дали.

В то же время политиком года 17,3% назвали того же Владимира Зеленского, 8,1% — Дмитрия Разумкова, 8% — Петра Порошенко, 4,4% — Юлию Тимошенко, 3,7% — Юрия Бойко, 3,4% — Евгения Мураева, 1,8% — Игоря Смешко, 1,4% — Владимира Гройсмана, 1,2% — Виктора Медведчука, 1,1% — Виталия Кличко, 1% — Сергея Притулу.

14,6% респондентов заявили, что никого не могут так назвать, относительное большинство в 19,6% с ответом вообще затруднилось, а 5,1% его вовсе не дали.

Символом 2021 года и человеком года 8,5% считают для себя Владимира Зеленского, 3,6% — Петра Порошенко, 3,3% — Дмитрия Разумкова, 3,1% — Ангелу Меркель, 3% — Илона Маска, 2,7% — Джозефа Байдена, 1,8% — Юлию Тимошенко, 1,3% — Дмитрия Гордона, по 1,2% — Евгения Мураева и Александра Усика, 1,1% — Владимира Путина, 1% — Сергея Притулу.

Еще 1% дал бы такое звание коллективному медику, а 11,3% заявили, что для них нет человека года. При этом аж 31,1% опрошенных с ответом затруднились, а 7,1% отвечать не стали.

Также социологи пытались выяснить у респондентов, что или кого они считают мемом года, но потерпели неудачу: почти половина опрошенных (47,2%) не поняла, что от них хотят. Еще 13,8% не ответили ничего, а 3% заявили, что таковых в 2021 году не было.

5,2% посчитали главным источником мемов пресс-конференцию Зеленского, 3,4% — самого Зеленского, 2,5% — "тысячу от Зеленского", еще 2,6% назвали Кличко, другие 2,6% — заявления Тищенко, а еще 2,1% — историю с получением научной степени Кивой.

Событием года 6,5% назвали пандемию Covid-19, 6,3% — 30-летие независимости Украины, 5,9% — вакцинацию от коронавируса, 4,4% — отставку Разумкова, 3,8% — "вагнергейт", 3,7% — принятие закона о земле.

3% назвали угрозу вторжения России, 2,8% — войну, 1,7% — саммит "Крымская платформа", 1,7% — переговоры Байдена и Зеленского, по 1,4% — выплату 1 тысячи грн за вакцинацию и "Большое строительство", 1,3% — пресс-конференцию Зеленского и принятие закона о деолигархизации, 1% — отставку Арсена Авакова, 1% — строительство дорог (без привязки к "Большой стройке"). 4,5% считают, что никакое из событий не достойно такой характеристики, 25,8% затруднились ответить, а 6,8% не ответили.

Среди политических событий событием 2021 года 12,1% назвали опять-таки пандемию Covid-19, 6,6% — избрание нового канцлера Германии, 6,5% — вывод войск США и последующие события в Афганистане, 5,6% — переговоры Байдена с Путина, 4,8% — выборы в США, 4,5% — вакцинацию от коронавируса, 2,5% — кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши, 1,9% — события в Беларуси, 1,6% — угрозу вторжения России, 1,2% — переговоры Байдена с Зеленским, 1,1% — "войну" (без уточнения). 2,4% заявили, что такого события нет, 26% с ответом затруднились, а еще 6,8% его не дали.

Опрос был проведен с 17 по 22 декабря методом личных интервью 2018 респондентов по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, Зеленский не оправдал ни одного ожидания большинства надеявшихся на него украинцев.