Талибан заявил о захвате последней провинции Афганистана и завершении войны

Исламистское движение Талибан сегодня, 6 сентября, объявило о захвате Панджшера — последней провинции в Афганистане, которую члены движения еще не контролировали.

В частности, пресс-секретарь движения Талибан Забихулла Муджахид написал в Twitter, что "последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен", сообщает "Медуза".

Также он провел пресс-конференцию, во время которой заявил о прекращении войны в Афганистане, сообщает афганский новостной канал Tolo News.

Национальный фронт сопротивления Афганистана, борющийся с талибами в Панджшере, отрицает полный захват провинции. Представитель этой структуры Али Назари заявил CNN, что силы сопротивления контролируют несколько районов Панджшерской долины, а бойцы продолжают сражаться.

Напомним, что в ночь на 31 августа США завершили вывод своего контингента из Афганистана. На этом завершился почти 20-летний период пребывания американских военных в стране, власть в которой всего за несколько последних месяцев захватило исламистское движение Талибан.

На борту американских самолетов, которые покидали Афганистан последними, находилась группа военных и дипломатов. Позднее Минобороны США в Twitter опубликовало фото последнего американского военнослужащего, который покинул Афганистан. Им стал командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-майор Крис Донахью.

После того, как армия США покинула аэропорт Кабула, он также перешел под контроль Талибана.

Напомним, что в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения Талибан подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению двадцатилетней войны в Афганистане. В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной Талибан развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним забирал под свой контроль населенные пункты.

Утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения Талибан договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель Талибана).

Как рассказывало Delo.ua, после перехода власти в Афганистане в руки Талибана мировое сообщество столкнется со стремительным ростом количества беженцев из страны и усилением терроризма в регионе. К тому же, вероятнее всего, власть Талибана обеспечит рост наркотрафика из Афганистана, объемы которого и так едва ли не крупнейшие в мире. С другой стороны, эксперты уверены: Талибану нужна легализация на политической арене.