Путин предлагает ввести "Талибан" в "семью цивилизованных народов"

Президент России Владимир Путин заявил, что будет лучше, если радикальное исламистское движение "Талибан" быстрее войдет в "семью цивилизованных народов". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября.

По его словам, в случае дезинтеграции там "не с кем будет разговаривать".

"И "Исламское движение Узбекистана", и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана. И все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений и свободное передвижение практически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности", — отметил Путин и добавил, что сейчас нужно всем вместе объединять усилия, "вместе бороться с этими проблемами".

"Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни", — сказал Путин.

"Нужно этим заняться — объединением усилий. А когда я вижу сегодня от некоторых высокопоставленных представителей из тех же Соединенных Штатов, что мы сейчас силы освободим, а сосредоточим свои усилия на продолжении борьбы с Китаем или с Россией, хочется сказать: "Слушайте, ну вы тогда разберитесь сначала с теми, с кем вы воевали 20 лет, а потом говорите о том, что вы будете противостоять России и Китаю", — сказал президент России.

"Зачем эти заявления в данный момент времени? Повторяю, объединяться нужно для того, чтобы эффективно противодействовать тому же терроризму, ради борьбы с которым вводились войска американские на территорию Афганистана, распространению наркотиков, организованной преступности. Есть общие угрозы, а поскольку они общие — эффективно бороться с ними можно только сообща", — добавил Путин.



Напомним, в ночь на 31 августа США завершили вывод своего контингента из Афганистана. На этом завершился почти 20-летний период пребывания американских военных в стране, власть в которой всего за несколько последних месяцев захватило исламистское движение "Талибан".

Напомним также, что в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению двадцатилетней войны в Афганистане. В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним забирал под свой контроль населенные пункты.

Утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель "Талибана").

Как рассказывало Delo.ua, после перехода власти в Афганистане в руки "Талибана" мировое сообщество столкнется со стремительным ростом количества беженцев из страны и усилением терроризма в регионе. К тому же, вероятнее всего, власть "Талибана" обеспечит рост наркотрафика из Афганистана, объемы которого и так едва ли не крупнейшие в мире. С другой стороны, эксперты уверены: "Талибану" нужна легализация на политической арене.