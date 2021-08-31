США завершили вывод войск из Афганистана, аэропорт Кабула перешел под контроль "Талибана"

В ночь на 31 августа США завершили вывод своего контингента из Афганистана. На этом завершился почти 20-летний период пребывания американских военных в стране, власть в которой всего за несколько последних месяцев захватило исламистское движение "Талибан".

За последние 24 часа до официального объявления о завершении процесса вывода Кабул покинули порядка 1 200 американцев, сообщает The New York Times.

На борту американских самолетов, которые покидали Афганистан последними, находилась группа военных и дипломатов, сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", — сказал Маккензи.

Позднее Минобороны США в Twitter опубликовало фото последнего американского военнослужащего, который покинул Афганистан. Им стал командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-майор Крис Донахью. The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. Борт C-17, 30 августа 2021 года, завершение миссии США в Кабуле", — говорится в публикации.

После того, как армия США покинула аэропорт Кабула, он также перешел под контроль "Талибана".

По данным "Интерфакс-Украина", за время проводившейся с середины августа спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тысяч гражданских лиц. Большинство из них афганцы. Талибы со своей стороны обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь возможность это делать. В то же время в последние недели главари талибов призывали США не подталкивать афганцев к тому, чтобы покинуть родину. В движении "Талибан" поясняли, что Афганистану требуются высококвалифицированные специалисты, в частности, инженеры, медики, и потому недопустимо, чтобы такие люди массово покидали страну.

Украина в свою очередь планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. Маршруты возвращения украинских граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", — сказал Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что по поручению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в частности возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Спикер МИД заверил, что как только появится первая возможность, все украинские граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

Николенко напомнил, что Украина уже организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Напомним, что в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению двадцатилетней войны в Афганистане. В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним забирал под свой контроль населенные пункты.

Утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель "Талибана").

Как рассказывало Delo.ua, после перехода власти в Афганистане в руки "Талибана" мировое сообщество столкнется со стремительным ростом количества беженцев из страны и усилением терроризма в регионе. К тому же, вероятнее всего, власть "Талибана" обеспечит рост наркотрафика из Афганистана, объемы которого и так едва ли не крупнейшие в мире. С другой стороны, эксперты уверены: "Талибану" нужна легализация на политической арене.