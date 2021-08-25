В Госпогранслужбе назвали число эвакуированных афганцев, обратившихся за статусом беженца

65 граждан Афганистана, эвакуированных из страны украинскими самолетами, обратились за получением статуса беженца в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"Если говорить о компетенции Госпогранслужбы, нами обеспечивалось надлежащее оформление этих прибывших на государственной границе, в частности 65 граждан Афганистана во время мероприятий оформления подали заявления о получении ими статуса беженца. Все они были переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем и будут обеспечивать рассмотрение этих заявлений", — сказал он.

Демченко напомнил, что в течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Афганистана, которые были организованы Министерством иностранных дел Украины в сотрудничестве со всеми заинтересованными госорганами.

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Первый рейс прибыл 16 августа. Также два рейса прибыли на этих выходных, 22 и 23 августа. В целом на них в Украину прибыло около 250 пассажиров. Это, конечно, граждане Украины, которых эвакуировали из Афганистана, а также те иностранцы, которые обратились к Украине за помощью относительно их эвакуации из-за сверхсложной ситуации в этой стране", — отметил он.

Спикер добавил, что граждан Украины среди этих пассажиров было лишь около 50, а большинство прибывших иностранцев составляли граждане самого Афганистана.

По его словам, на первом эвакуационном рейсе в Украину прибыло незначительное количество граждан Хорватии, Нидерландов, Таджикистана и Беларуси.

Демченко также отметил, что часть прибывших в Украину граждан Афганистана — это члены семей граждан Украины, которые эвакуировались из этой страны.

Напомним, что среди эвакуированных в Украину афганцев оказалась кинорежиссер и глава "Афганфильма" Сахра Карими.