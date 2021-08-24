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30 минут назад

Украина эвакуировала из Афганистана уже 256 украинцев — МИД

Всего было осуществлено три эвакуационных рейса

Эвакуация из Афганистана. Фото: Twitter / Владимир Зеленский Эвакуация из Афганистана. Фото: Twitter / Владимир Зеленский
Эвакуация из Афганистана. Фото: Twitter / Владимир Зеленский

Украинские власти безопасно вернулись в страну из Афганистана 256 граждан Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

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По его словам, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну.

"На сегодня тремя эвакуационными рейсами вывезли 256 человек", — доложил он.

Николенко также уточнил, что замминистра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту (Кабула) приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", — объяснил дипломат.

При этом он заверил, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

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Напомним, 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.

Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

19 августа несколько человек погибли на митинге в городе Асадабад в провинции Кунар после того, как талибы отрыли огонь по участникам демонстрации.

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