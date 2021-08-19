В Афганистане талибы открыли огонь по участникам митинга в День независимости: есть жертвы

В Афганистане несколько человек погибли на митинге в городе Асадабад в провинции Кунар после того, как талибы отрыли огонь по участникам демонстрации.

Об этом со ссылкой на слова очевидца сообщило агентство Reuters.

Указано, что участники митинга, приуроченного к Дню независимости Афганистана, размахивали национальными флагами, когда боевики движения "Талибан" начали стрелять.

Агентство отмечает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди — из-за стрельбы или давки, возникшей после первых выстрелов.

При этом представители "Талибана" этот инцидент не комментировали.

Известно, что 18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали срывать со зданий национальные флаги и менять их на флаги своего движения.

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В частности, в городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным "Аль-Джазиры", там погибли 3 человека.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.