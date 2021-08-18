США заморозили резервы Афганистана в американских банках и готовят санкции

США могут ввести санкции, а также применить шаги "с использованием международного осуждения и изоляции", чтобы заставить террористическое движение "Талибан" выполнять взятые на себя обязательства в Афганистане.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности полного плана того, что мы можем сделать. Но есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

Тем временем еще 15 августа 2021 года администрация Джозефа Байдена заморозила международные резервы Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах, заблокировав доступ талибов к миллиардам долларов.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, такое решение приняла министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина).

"Талибан" не сможет воспользоваться какими бы то ни было активами центрального банка, которые афганское правительство хранит в Соединенных Штатах", — заявил представитель администрации Байдена.

Издание также отмечает, что Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от американской помощи, выделение которой оказалось под вопросом.

По мнению экспертов, администрация Байдена также, вероятно, столкнется с трудным выбором относительно того, что делать с существующими санкциями в отношении "Талибана", которые могут затруднить доставку международной гуманитарной помощи населению, находящемуся на грани катастрофы.

По данным Международного валютного фонда, резервы центрального банка Афганистана по состоянию на апрель 2021 года составляли $9,4 млрд. Источник газеты сказал, что большинство этих резервов в настоящее время хранится не в Афганистане. Миллиарды долларов находятся в Соединенных Штатах, хотя точная сумма неясна.

Ранее на первой пресс-конференции "Талибана" после взятия Афганистана представители движения пообещали поднимать экономику страны, перестать производить наркотики, обеспечить права женщин согласно законам шариата и многое другое.

Напомним, 15 августа члены "Талибана" вошли в столицу Афганистана, но не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти.

В тот же день они заявили, что установили контроль над всей страной, а президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.