В Афганистане талибы обстреляли митинг в поддержку госфлага, два человека погибли — СМИ

Члены радикального исламистского движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку сохранения нынешнего государственного флага Афганистана, прошедшего 18 августа в столице провинции Нангархар Джалалабаде.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник среди местных жителей. В свою очередь другой собеседник российского агентства, представитель департамента здравоохранения региона, уточнил, что в результате погибли двое человек, а 12 были ранены.
Также о протестах в Джалалабаде сообщает и афганское информагентство Pajhwok. Отмечается, что демонстрация в поддержку государственного флага прошла на площади Пуштунистан. По словам свидетелей, талибы открыли огонь по протестующим, а также избили нескольких журналистов.
Кроме того, сообщается, что акции протеста в поддержку государственного флага прошли и в городе Хост — столице одноименной провинции, расположенной также на востоке Афганистана.
При этом в сети также появилось видео, как талибы в Хосте сами машут триколором и радостно встречают мирных жителей.
В то же время, как передает местная редакция BBC, в итоге некоторые боевики принялись стрелять в воздух, чтобы разогнать людей. Местные источники заявили, что в результате обстрела пострадал как минимум один человек.
Кроме того, в соцсетях распространяются сообщения, что в столице другой восточно-афганской провинции Кунар Асадабаде местные жители сняли с башни на центральной площади города белый флаг "Талибана", заменив его на государственный флаг Афганистана.
Напомним также, что среди эвакуированных Украиной из Кабула после его захвата "Талибаном" оказалась известный режиссер и глава "Афганфильма" Сахра Карими.
На сегодня по меньшей мере 153 украинца обратились за эвакуацией из Афганистана, в том числе 12 человек, пребывающих на военной базе около Кабула.