В Афганистане талибы обстреляли митинг в поддержку госфлага, два человека погибли — СМИ

Члены радикального исламистского движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку сохранения нынешнего государственного флага Афганистана, прошедшего 18 августа в столице провинции Нангархар Джалалабаде.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник среди местных жителей. В свою очередь другой собеседник российского агентства, представитель департамента здравоохранения региона, уточнил, что в результате погибли двое человек, а 12 были ранены.

Также о протестах в Джалалабаде сообщает и афганское информагентство Pajhwok. Отмечается, что демонстрация в поддержку государственного флага прошла на площади Пуштунистан. По словам свидетелей, талибы открыли огонь по протестующим, а также избили нескольких журналистов.

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Youth protest in support of the national flag in Jalalabad

Witnesses say the Taliban opened fire on protesters, killing and wounding several.#ZAWIANEWS

pic.twitter.com/LBL3jmLO1h — H.D.K🇦🇫 (@HDK_75) August 18, 2021

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Кроме того, сообщается, что акции протеста в поддержку государственного флага прошли и в городе Хост — столице одноименной провинции, расположенной также на востоке Афганистана.

خوست کې هم د ملی بیرغ په ملاتړ لاریون وشو



عکسونه اباسین څاروان pic.twitter.com/CXn6bgpcWw — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

При этом в сети также появилось видео, как талибы в Хосте сами машут триколором и радостно встречают мирных жителей.

په خوست ولايت کې لسګونه ځوانان د ملي بيرغ په ملاتړ راوتلي وو، چې د طالبانو له ښه چلند سره مخ شول.

په دې ويډيو کې لیدل کېږی، چې طالبان درې رنګه ملي بيرغ رپوي او عام خلک يې په خوښۍ بدرګه کوي.@Zabehulah_M33#ZAWIANEWS pic.twitter.com/eX92SPwGu5 — ZAWIA NEWS (@ZawiaNews) August 18, 2021

В то же время, как передает местная редакция BBC, в итоге некоторые боевики принялись стрелять в воздух, чтобы разогнать людей. Местные источники заявили, что в результате обстрела пострадал как минимум один человек.

د چارشنبې پر ورځ په خوست ولایت کې هم عامو خلکو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون پر مهال ګډوډي رامنځته شوه او پر خواله رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال د خلکو لېرې کولو لپاره هوایي ډزې کوي. ځایي سرچینو ویلي دې ډزو کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی pic.twitter.com/UiL217FEaY — BBC Pashto (@bbcpashto) August 18, 2021

Кроме того, в соцсетях распространяются сообщения, что в столице другой восточно-афганской провинции Кунар Асадабаде местные жители сняли с башни на центральной площади города белый флаг "Талибана", заменив его на государственный флаг Афганистана.

Locals in Kunar province #Afghanistan in good numbers protested in support of the national flag they took down the white falg and replaced it with the tri-coloured falg. This comes a day before the Independence Day which is on 19 August to commemorate Anglo-Afghan Treaty of 1919 pic.twitter.com/tFiid4ROpy — AFGHANISTAN (@Afghanistan_55) August 18, 2021

Residents of the eastern Afghan province of #Kunar again hoist Afghan national flag in the provincial capital #Asadabad days after the Taliban put the white Taliban flag over the town. Situation developing. Photo courtesy of local journalist / resident. #Afghanistan pic.twitter.com/DTn4bxnI0R — Franz J. Marty (@franzjmarty) August 18, 2021

Напомним также, что среди эвакуированных Украиной из Кабула после его захвата "Талибаном" оказалась известный режиссер и глава "Афганфильма" Сахра Карими.

На сегодня по меньшей мере 153 украинца обратились за эвакуацией из Афганистана, в том числе 12 человек, пребывающих на военной базе около Кабула.