В МИД опровергли, что застрявшие в Кабуле 12 украинцев являются военнослужащими

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергает информацию СМИ о том, что находящиеся на военной базе около Кабула 12 граждан Украины являются военнослужащими, и заверяет в постоянной поддержке связи с ними. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе близ Кабула. У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и р том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть. "Я горжусь своей страной", — сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого — спокойствия и координации", — отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что с самого начала кризиса с этой группой граждан была установлена связь и ее постоянно поддерживает посольство Украины в Таджикистане, отвечающее также за Афганистан. Министр также отметил, что на базе находятся сотни людей с гражданством множества государств.

"Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти из базы — невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос", — добавил Кулеба.

Кроме того, он снова заверил, что пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности украинских граждан нет, и этот вопрос находится на особом контроле. По словам министра, идет "спокойный переговорный процесс о путях выезда", без конфликтов или каких-либо запугиваний.

"То, что это наши военнослужащие в Афганистане — ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, являющейся субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих", — заявил глава МИД.

Он выразил уверенность в том, что "парней" вывезет или украинская сторона, или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе.

"По любому сценарию мы предоставим полную поддержку. Еще раз: для меня и всего МИД достаточно двух слов "гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для украинского государства", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле осталось более 40 мужчин, среди которых, помимо 12 украинцев, граждане Грузии, Румынии и Болгарии, причем американцев с базы на тот момент уже эвакуировали. Также сообщалось, что боевики "Талибана" забрали у них все оружие.

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Отметим, что накануне вечером Кулеба сообщил, что за эвакуацией из Афганистана обратились уже 153 украинца.

При этом в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек, но из них лишь восемь оказались украинскими гражданами — остальные были гражданами самого Афганистана, а также Беларуси, Нидерландов и Хорватии. Часть из прибывших афганцев запросила статус беженца, а часть полетела дальше в другие страны.