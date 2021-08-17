За эвакуацией из Афганистана обратились уже 153 украинца — МИД

153 гражданина Украины связались с дипломатами и попросили о помощи в возвращении в Украину из Афганистана. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое сложное сейчас — это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта", — написал он.

Министр также подчеркнул, что дипломаты находятся на постоянной связи со всеми, кто дает о себе знать. Чиновник при этом заявил, что "прямой угрозы жизни граждан пока нет".

"Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах — ложь. Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат", — посетовал Кулеба.

Глава МИД заверил, что Украина поможет и иностранцам, однако ее собственные граждане остаются в абсолютном приоритете.

"Потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. Из соображений безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось. Когда ваше государство делает что-то хорошее, не стесняйтесь гордиться им, как не стесняются это делать иностранцы", — добавил он.

Ранее сообщалось, что 12 украинских военнослужащих застряли на военной базе в Кабуле. При этом в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек, но из них лишь восемь оказались украинскими гражданами — остальные были гражданами самого Афганистана, а также Беларуси, Нидерландов и Хорватии. Часть из прибывших афганцев запросила статус беженца, а часть полетела дальше в другие страны.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.