Происшествия 1 час назад

Афганистан: 12 украинских военнослужащих застряли на военной базе в Кабуле

Из Кабула пытаются выехать 12 украинцев

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Афганистане на американской базе в столице страны Кабуле находятся 12 украинских военных.

Родственники украинцев утверждают, что обзвонили уже все учреждения для эвакуации, а на связь вышло только посольство Украины в Таджикистане, передает "24 канал".

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В частности, украинец Иван живет в Кабуле уже около 2 лет, он работает военным по контракту.

Его сестра Наталья рассказала телеканалу, что о ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь.

При этом всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.

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"Американцы ушли. Наших оставили", — констатировала Наталья.

Она возмущается, что на украинском самолете из Кабула было всего 8 граждан Украины, а остальные 72 — иностранцы.

"Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать со своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе", — отметила женщина.

Тем временем на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у ребят все оружие и предупредили, чтобы те не рыпались, иначе все будет "по-другому".

"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", — напугала Наталья.

Сейчас украинцы так и сидят на базе. Они никуда не выходят, ведь в городе царит настоящая анархия. К счастью, еда у военных есть.

Наталья призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане через Facebook-страницу ведомства.

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"Весь день не смогла дозвониться в МИД. Не отвечают на почте, в Фейсбуке. Куда мне обращаться? Мы начали обзванивать со всех сторон, все родственники. Только после этого нам ответили", — жалуется украинка.

Сейчас дипучреждение собирает информацию о ребятах, просит копии паспортов. Никакой конкретики не дают, однако утверждают, что пытаются эвакуировать украинцев.

По словам женщины, дипломаты утверждают, что не могут немедленно эвакуировать наших граждан через усложненную дорогу в аэропорт. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что эвакуироваться из Афганистана хотят 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей — ведомство формирует списки. В то же время министр Дмитрий Кулеба отметил, что в Кабуле уже есть наш самолет, который не может вылететь. Причем на свободные места будут брать иностранцев.

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Напомним, что в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек, но из них лишь восемь оказались украинскими гражданами — остальные были гражданами самого Афганистана, а также Беларуси, Нидерландов и Хорватии. Часть из прибывших афганцев запросили статус беженца, а остальные полетели дальше в другие страны.

Как сообщалось, террористы начали захватывать Афганистан после того, как президент США Джозеф Байден заявил о выводе из страны американских военных.

15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

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