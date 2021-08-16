Политика 60 минут назад

Эвакуироваться из Афганистана хотят 74 украинца и члена их семей — МИД

В дипведомстве рекомендуют звонить в посольства Украины в Таджикистане и в Пакистане

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Вернуться в Украину из Афганистана изъявили желание 74 гражданина Украины и члена их семей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", — сказал дипломат.

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Он отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам, которые чувствуют себя в опасности на территории Афганистана, обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и в Пакистане.

Эти учреждения, по словам Енина, на сегодняшний момент "совместно с международными партнерами" Украины прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации украинских граждан.

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В свою очередь, спикер МИД Олег Николенко ранее на своей странице в Facebook сообщил, что непосредственно граждан Украины в Афганистане может пребывать до 50 человек.

"Преимущественно это люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения. Почти со всеми ныне установлена ​​связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", — написал он.

Николенко также отметил, что министр Дмитррий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее также за Афганистан.

Напомним, что в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек, но из них лишь восемь оказались украинскими гражданами — остальные были гражданами самого Афганистана, а также Беларуси, Нидерландов и Хорватии. Часть из прибывших афганцев запросила статус беженца, а часть полетела дальше в другие страны.

15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

Источник фото: Depositphotos

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