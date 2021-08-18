Политика 30 минут назад

Среди эвакуированных Украиной из Кабула оказалась известный режиссер и глава "Афганфильма"

"Позор, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", — написал Ермак

Сахра Карими и Андрей Ермак. Фото: Twitter/AndriyYermak Сахра Карими и Андрей Ермак. Фото: Twitter/AndriyYermak
Сахра Карими и Андрей Ермак. Фото: Twitter/AndriyYermak

Кинорежиссер и глава афганской государственной кинокомпании "Афганфильм" Сахра Карими была эвакуирована из Кабула в Киев. Об этом сообщил в своем Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Сейчас они целы и невредимы. Сахра Карими является первой женщиной-главой "Афганфильм" и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Позор, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", — написал он.

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В свою очередь сама Карими в своем аккаунте в Twitter поблагодарила Офис президента и Министерство иностранных дел Украины, а также посольство Турции в Афганистане, посольство Словакии в Иране и Словацкую академию кино и телевидения.

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"Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, они также спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности", — написала Карими.

Карими родилась в 1985 году и выросла в Тегеране в семье выходцев из Афганистана, училась киноискусству в Словакии, в 2012 году переехала в Афганистан и в 2019 году возглавила "Афганфильм".

Накануне эвакуации она также опубликовала в своем Twitter открытое письмо, в котором выразила уверенность, что после прихода к власти исламистского движения "Талибан" в стране будут запрещены все виды искусства, а она и ее коллеги могут быть убиты, как это уже произошло, по ее словам, с некоторыми деятелями в захваченных "Талибаном" до этого провинциях.

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Напомним, что в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек, но из них лишь восемь оказались украинскими гражданами — остальные были гражданами самого Афганистана, а также других стран, включая Беларусь, Нидерланды и Хорватию. Часть из прибывших афганцев запросили статус беженца, а остальные полетели дальше в другие страны.

15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы. Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

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