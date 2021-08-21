Украинские военные эвакуировали людей из Кабула (ФОТО)

Сегодня, 21 августа, военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из столицы Афганистана города Кабула в Украину.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, по состоянию на 10:00, самолет вместе с эвакуированными людьми находился на аэродроме в пакистанской столице Исламабад.

В Генштабе заявили, что количество эвакуированных и время их возвращения в Украину уточняется.

"Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.

Кроме того, из страны сбежал президент Ашраф Гани, объяснивший побег опасениями массовых жертв и гуманитарной катастрофы в случае боев с талибами в Кабуле.

19 августа несколько человек погибли на митинге в городе Асадабад в провинции Кунар после того, как талибы отрыли огонь по участникам демонстрации.