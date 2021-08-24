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40 минут назад

"Талибан" казнит гражданских и представителей бывшей власти Афганистана — ООН

В ООН заявили о наличии надежных свидетельств расстрелов людей в Афганистане талибами

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о наличии надежных свидетельств расстрелов людей в Афганистане боевиками "Талибана", который 15 августа объявил фактический контроль над страной.

Об этом сообщает Reuters.

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Выступая на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека, Бачелет заявила о наличии доказательств серьезных нарушений прав человека со стороны "Талибана". Среди них она выделила "расстрелы на месте" гражданских и бывших силовиков.

Известно, что на пресс-конференции 17 августа представители "Талибана" обещали амнистию всем представителям бывшей власти Афганистана. Но потом в СМИ сообщили, что талибы, наоборот, угрожают им убийством, если те добровольно не сдадутся.

Также Верховная комиссар ООН по правам человека заявила об угрозе для представителей этнических и религиозных меньшинств, а также обысках и угрозах боевиков "Талибана" в домах гражданских и о насильственной конфискации их имущества без суда.

Указано, что Совет ООН по правам человека планирует принять резолюцию в отношении ситуации в Афганистане. Впрочем, ее проект, подготовленный Афганистаном, не содержит упоминаний о "Талибане" и требования направить миссию по расследованию нарушений прав человека.

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Тем временем критически о ситуации в Афганистане высказался Китай. Постоянный представитель страны в Женеве заявил, что это действия США и их западных союзников привели к ухудшению ситуации с правами человека на афганской территории.

Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в итоге привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

В конце концов, 19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже имела это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть там.

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После выезда Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что по конституции именно он теперь является главой страны.

Салех, по данным СМИ, в настоящее время собирает коалицию, которая будет противостоять власти "Талибана" в Афганистане, в северной провинции Панджшер, которая единственная не признала власть "Талибана".

Талибы, которые уже правили Афганистаном в 1996-2001 годах, обещали не возобновлять строгую систему шариата по средневековому образцу. Однако люди на местах утверждают, что это не так.

СМИ сообщают о погибших на акциях протеста, которые происходили с 16 августа. Западные страны спешно эвакуируют своих граждан и афганцев из Кабула.

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