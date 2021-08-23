"Талибан" назвал дату для вывода войск США из Афганистана, а Байден — условие для санкций

Террористическая группировка "Талибан" объявила дату для вывода войск США из Афганистана.

Это — 31 августа 2021 года, заявил представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин, передает Sky News.

По его словам, США и Великобритания не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", — сказал Шахин.

В свою очередь президент США Джозеф Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Также глава американской администрации заметил, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и "пока что в целом соблюдало" обещание не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

При этом Байден ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов: "Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников "Талибана")".

Ранее лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.

Известно, что аэропорт Кабула контролируют американские военные, которые помогают эвакуации дипломатов из США и других стран. С 15 августа западные страны эвакуировали уже около 8000 человек.

После взятия Кабула в аэропорту возникла паника. Вечером 15 августа сотни афганцев выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь уехать из страны.

В тот день один из военно-транспортных самолетов США за раз вывез более 640 пассажиров.

16 августа хаос в аэропорту продолжился: в соцсетях публиковали видео с людьми, которые цеплялись руками за взлетающие самолеты. На фоне этого вылеты приостанавливали почти на сутки.