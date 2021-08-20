"Талибан" репрессирует афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО — отчет для ООН

Боевики исламистского движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, активизируют поиск людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО, в том числе среди тех, кто пытался покинуть страну через аэропорт Кабула последние дни, и грозят убивать или арестовывать членов их семей, если они не смогут тех найти.

Об этом свидетельствует датированный 18 августа конфиденциальный документ, переданный ООН Норвежским центром глобального анализа — организацией, предоставляющей для структур ООН разведывательную информацию, пишет американское издание The New York Times, также получившее этот документ.

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В нем отмечается, есть много сообщений о том, что у Талибана есть список людей, которых они хотели бы допросить и наказать, а также данные об их местонахождении. Сообщается, что талибы ходят от двери к двери и арестовывают и/или угрожают убить или арестовать членов семей искомых людей, если те не сдадутся талибам.

В документе говорится, что особому риску подвергались военнослужащие афганских вооруженных сил и полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

В нем, в частности, было воспроизведено письмо талибов от 16 августа неназванному афганскому чиновнику в сфере борьбы с терроризмом, работавшему с американскими и британскими официальными лицами и затем скрывавшемуся до того, как боевики пришли в его квартиру.

В письме ему было поручено явиться в "Комиссию по делам вооруженных сил и разведки Исламского Эмирата Афганистан" в Кабуле. В противном случае, указывалось в нем, с членами семьи чиновника "будут обращаться в соответствии с законами шариата".

В то же время, как отмечает издание, данная информация прямо противоречит неоднократным публичным заверениям лидеров "Талибана" о том, что они не будут мстить членам и сторонникам свергнутого правительства.

Таким образом, предоставленный ООН отчет, как пишет СМИ, лишь усиливает растущие сомнения по поводу этого обещания и предполагает, что талибы действительно могут участвовать в репрессивных убийствах, как это было, когда они захватили власть в Афганистане в 1996 году.