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В мире 40 минут назад

Всемирный банк перекрыл финансовую помощь Афганистану

World Bank не имеет права выделять деньги стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Всемирный банк (ВБ) приостановил программу помощи Афганистану после захвата власти в стране движением "Талибан", сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

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С 2020 года ВБ направил порядка $5,3 млрд на проекты реконструкции и развития страны через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

По данным на апрель 2021 года, IDA проводила в Афганистане 12 активных проектов общей стоимостью $940 млн.

Кроме того, Трастовый фонд реконструкции Афганистана, специальный фонд ВБ, осуществлял 15 проектов в стране общей стоимостью $1,2 млрд.

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Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в итоге привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

В конце концов, 19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже имела это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть там.

После выезда Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что по конституции именно он теперь является главой страны.

Салех, по данным СМИ, в настоящее время собирает коалицию, которая будет противостоять власти "Талибана" в Афганистане, в северной провинции Панджшер, которая единственная не признала власть "Талибана".

Талибы, которые уже правили Афганистаном в 1996-2001 годах, обещали не возобновлять строгую систему шариата по средневековому образцу. Однако люди на местах утверждают, что это не так.

СМИ также сообщают о погибших на акциях протеста, которые происходили с 16 августа. Западные страны спешно эвакуируют своих граждан и афганцев из Кабула.

Источник фото: Depositphotos

 

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