Теракты в Кабуле: ИГИЛ взяла ответственность за взрывы, США готовят ответные удары

Филиал группировки "Исламское государство", действующей в Афганистане и Пакистане (ISIS-K), взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле 26 августа.

В свою очередь президент США Джозеф Байден приказал нанести удары по объектам террористов, сообщает Reuters.

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В частности, в ISIS-K заявили, что один из их террористов попал в лагерь недалеко от аэропорта Кабула и взорвался там. По их словам, целями нападения были переводчики и сотрудники американской армии.

В связи с этим Байден в обращении к нации 26 августа назвал героями американских военных, погибших от взрывов. Он также пообещал нанести ответные удары по террористам.

"Те, кто сегодня совершил нападения, и те, кто желает Америке зла, — мы это не простим. Будем охотиться и заставим вас заплатить", — сказал президент.

Поэтому Байден приказал Пентагону разработать планы по нанесению ударов по руководству и объектам ISIS-K.

"Мы ответим с силой и точностью во время и в месте, которое мы выберем", — заявил он.

Известно, что ISIS-K не является союзником "Талибана", под контролем которого сейчас Афганистан. Талибы заявили СМИ, что несколько дней назад их бойцы задержали в аэропорту террориста ИГИЛ, он якобы рассказал им о планах нападения. После этого "Талибан" посоветовал руководству оставаться в безопасности и не устраивать собрания в общественных местах.

Тем временем в США не исключают новые теракты, в том числе взрывы автомобилей и прочего, чтобы сорвать эвакуацию людей. Однако Вашингтон не изменил планы вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что осталось эвакуировать из Афганистана около 1500 американцев.

По ее словам, государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.

Как сообщалось, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Число жертв двух взрывов в Кабуле по состоянию на утро 27 августа достигло 103 человек. Среди погибших — 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

При этом "Талибан" сообщил о гибели, по крайней мере, 28 своих бойцов. В целом еще 150 человек получили ранения. О пострадавших украинцах не сообщалось.

Накануне Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупреждали людей о высокой угрозе теракта в аэропорту Кабула. Граждан этих стран и других людей, которые хотят уехать из Афганистана, призвали покинуть район аэропорта и найти безопасное место.

Причем в Великобритании предупреждали о нападении именно со стороны ISIS-K.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел тогда, когда тысячи иностранцев и афганцев пытались выехать из страны после захвата власти талибами.

США и их союзники спешат эвакуировать как можно больше людей из Афганистана до 31 августа — после этой даты талибы не гарантируют безопасности.

Как известно, с 14 августа (за день до вступления талибов в Кабул) западные страны эвакуировали 100 тысяч человек. В Великобритании хотят ранее прекратить рейсы по вывозу людей, однако время последнего вылета не уточняют. Франция планирует завершить эвакуацию 27 августа, Канада и Бельгия прекратили рейсы с 26 августа.

Украина уже вывезла более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев. По данным МИД, в Афганистане остаются около 90 украинцев и членов их семей, которые хотят уехать из страны. Министр Дмитрий Кулеба обещал не прекращать эвакуацию, пока не вывезет всех украинцев, которые этого хотели.

Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они, в конце концов, привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть.

Талибы обещали не возобновлять строгую систему шариата по средневековому образцу. Однако люди на местах утверждают, что это не так.